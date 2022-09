Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer: il trailer della serie sul serial killer

Il 21 settembre debutterà su Netflix la serie Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, con protagonista Evan Peters nel ruolo del serial killer, e il trailer anticipa le prime terrificanti scene del progetto.

Nel video si vede infatti l'uomo mentre attira nella sua casa le vittime e i sospetti della sua vicina, che cerca di denunciare e fare chiarezza su quanto sta accadendo nell'appartamento, da dove sente provenire strani rumori, odori e urla.

La serie Monster: The Jeffrey Dahmer Story, la cui sceneggiatura è firmata da Janet Mock (Pose), impegnata anche alla regia con Carl Franklin (Mindhunter), e da David McMillan, seguirà gli anni '60, '70 e '80, fino all'arresto dell'assassino avvenuto negli anni '90.

Nelle puntate con star Evan Peters si darà spazio all'incompetenza e all'apatia della polizia che hanno permesso a un uomo del Wisconsin di uccidere per anni. Gli episodi dovrebbero mostrare circa 10 volte in cui Dahmer era quasi stato arrestato e poi lasciato andare, oltre a come il suo essere un uomo bianco dall'aspetto curato ed educato gli abbia permesso più volte di non essere fermato dalla polizia o condannato dal giudice per altri crimini.

Richard Jenkins interpreterà il padre di Dahmer, Lionel, che era esperto in chimica e gli aveva mostrato da piccolo come si sbiancano e conservano le ossa di animali, tecnica che Jeffrey ha successivamente usato sulle proprie vittime. Nel cast ci saranno anche Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Shaun J. Brown, e Colin Ford.

Jeffrey Dahmer, conosciuto come il Cannibale o il Mostro di Milwaukee, ha ucciso e smembrato circa 17 uomini e ragazzi dal 1978 al 1991, molti dei quali erano persone di colore e alcuni erano minorenni. Molti dei crimini hanno inoltre previsto necrofilia, cannibalismo e conservazione di alcune parti del corpo. L'uomo venne condannato per 16 omicidi ed è stato picchiato a morte da un altro carcerato nel 1994, all'età di 34 anni.