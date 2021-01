Mortal Kombat: il film si aprirà con uno scontro tra Scorpion e Sub-Zero, ecco nuove foto

Il reboot cinematografico di Mortal Kombat arriverà nelle sale americane, e in contemporanea su HBO Max, il 16 aprile e i fan possono ora scoprire nuove anticipazioni e vedere alcune foto ufficiali.

I contenuti sono stati condivisi da Entertainment Weekly che ha descritto inoltre i primi dieci minuti del film.

Mortal Kombat: una foto del film reboot

La sequenza di apertura di Mortal Kombat avrà infatti come protagonisti Scorpion e Sub-Zero, coinvolti in un duro scontro quando erano ancora conosciuti come Hanzo Hasashi e Bi-Han. La scena sarà ambientata prima che entrambi i personaggi abbiano ottenuto le loro capacità uniche.

Mortal Kombat: un'immagine tratta dal film

Il regista Simon McQuoid ha spiegato che la sequenza sarà un combattimento corpo a corpo piuttosto violento e proprio il contenuto di quel passaggio della storia ha rappresentato uno dei motivi principali per cui ha scelto come protagonisti Hiroyuki Sanada e Joe Taslim. I due attori hanno infatti una grande esperienza nel campo delle arti marziali, potendo quindi rendere la sena molto realistica, sfruttando lo scontro per raccontare la storia.

Il filmmaker ha inoltre spiegato che il film "è come un dramma sulla famiglia con degli scontri brutali eccitanti. Per me quella è l'immagine di questo film".

Mortal Kombat: uno dei protagonisti del film

Nella sequenza principale, come ha ribadito McQuoid, "ci saranno dei grandiosi movimenti di telecamera per poter dare alla scena un po' di dinamismo, renderla più godibile. Avevamo bisogno che fosse realmente essenziale e veramente brutale. Non è un film luminoso... Volevo che ne emergessero gli elementi cupi e 'sporchi'".

Mortal Kombat: uno degli scontri presenti nel film

Il cast del film è composto da Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Mehcad Brooks che ha interpretato Jax, Jessica McNamee nella parte di Sonya Blade, Hiroyuki Sanada nel ruolo di Scorpion, Josh Lawson che sarà Kano, Tadanobu Asano nei panni di Raiden, Joe Taslim che ha recitato nei panni di Sub-Zero, Chin Han che sarà Shang Tsung, Sisi Stringer nei panni di Mileena e Lewis Tan che apparirà nel ruolo di un personaggio per ora senza nome che alcuni fan pensano sia Johnny Cage.

Le riprese del progetto, prodotto da James Wan e diretto da Simon McQuoid, si sono concluse nel 2019.

Inside: quando il videogame è un incubo muto

Mortal Kombat: un momento del film

Mortal Kombat: una foto tratta dal film