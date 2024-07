Morning Show 4: la star di Narcos Boyd Holbrook entra nel cast

Secondo quanto riportato da Variety, Boyd Holbrook è entrato a far parte della quarta stagione di The Morning Show.

Holbrook è l'ultima aggiunta al cast della quarta stagione della popolare serie di Apple TV+ e interpreterà Brodie, descritto come "un podcaster e conduttore di talk show popolare e provocatorio". Tra gli altri nuovi membri del cast figurano Marion Cotillard, Jeremy Irons, William Jackson Harper e Aaron Pierre. Questi personaggi affiancheranno le protagoniste della serie Reese Witherspoon e Jennifer Aniston e i membri del cast Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.

Tra i crediti recenti di Holbrook figurano il film di Jeff Nichols The Bikeriders, la serie limitata di FX Justified: City Primeval e Indiana Jones e il quadrante del destino. Recentemente ha anche interpretato il Corinzio nella serie Netflix The Sandman, di cui si sta girando la seconda stagione. Holbrook è noto per i suoi ruoli in show come Narcos su Netflix e per film come Logan, Milk, Gone Girl e Predator. Prossimamente lo vedremo nel biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown, nel ruolo di Johnny Cash.

I dettagli sullo show e sulla nuova stagione

La quarta stagione di The Morning Show è attualmente in produzione. Quest'anno la serie è stata candidata a 16 Emmy Awards, tra cui la nomination per migliore serie drammatica e le nomination per migliore recitazione di membri del cast come Aniston, Witherspoon, Beharie, Crudup, Duplass e Hamm.

The Morning Show: Reese Witherspoon e Jennifer Aniston in una scena

The Morning Show esplora il mondo spietato dei notiziari mattutini e le vite delle persone che aiutano l'America a svegliarsi la mattina. Oltre ad Aniston e Witherspoon, il cast stellare è guidato da Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.

Kerry Ehrin ha sviluppato The Morning Show. Charlotte Stoudt è showrunner e produttrice esecutiva in base al suo accordo generale con Apple. Aniston e Kristin Hahn sono produttrici esecutive tramite Echo Films, mentre Witherspoon e Lauren Neustadter sono produttrici esecutive tramite Hello Sunshine.