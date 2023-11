Morgan su Fedez: 'Ha paura di morire perché ha una grave malattia, gli ha tolto vitalità'

Prosegue il confronto a distanza tra Fedez e Morgan in seguito al licenziamento di quest'ultimo da X Factor. Nelle ultime ore, i toni si sono notevolmente accesi, con Morgan che, ancora una volta, ha oltrepassato i limiti coinvolgendo i problemi di salute fisica e mentale del marito di Chiara Ferragni.

Controversie a X Factor: Morgan licenziato

Il 21 novembre, attraverso un comunicato congiunto di Sky e Fremantle, è stato annunciato il licenziamento di Morgan. La nota stampa riportava che la decisione era stata presa a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati.

Morgan, dopo il licenziamento, ha organizzato una conferenza stampa su Whatsapp dove ha affermato che in realtà Fedez avrebbe richiesto direttamente il suo allontanamento. In un confronto nell'ultima puntata del programma, Morgan aveva detto a Fedez: "Mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per fare lo psicologo".

Le accuse a Fedez di aggressione dietro le quinte del talent show

Morgan ai giornalisti ha raccontato di essere stato aggredito da Fedez: "Dopo l'ultimo live ho chiesto scusa a Fedez via messaggio, nonostante lui sia stato molto violento nei miei confronti, dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Ero nel camerino, ha bestemmiato contro di me davanti a mia figlia di tre anni che mi chiedeva: 'Papà perché ce l'ha con te?'. Gridava e bestemmiava e diceva: o lui o io, dovete cacciarlo".

X Factor 2023, le pagelle del quarto Live: gli eccessi di Morgan, le attenzioni non richieste dei Sickteens

La risposta dai microfoni di Striscia La Notizia

Fedez ha risposto alle accuse dichiarando a Striscia la Notizia: "Morgan ha detto cose gravi e io l'ho avvisato: se non smentisce, l'unico luogo che ho per far emergere la verità è un'aula di giustizia. In tribunale dovrà dimostrare ciò che ha detto. Non l'ho toccato, non ho tirato pugni, non ho inveito contro di lui. Semmai è successo il contrario".

Ai microfoni di Valerio Staffelli, il Ferragnez ha spiegato anche le ragioni della sua opposizione alla partecipazione di Morgan al talent show, citando comportamenti poco professionali e aggressivi.

"Non volevo Morgan a quel tavolo per una serie di motivi dai carichi pendenti che ha Morgan che sono molto gravi, a mio parere, che va dal comportamento poco professionale che ha dimostrato negli anni e che va per gli atteggiamenti aggressivi e violenti che ha avuto nelle pregresse edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky", ha detto il rapper.

Nuovo attacco personale di Morgan a Fedez

Oggi, Morgan ha aggiunto un altro capitolo a questa controversia con un attacco personale a Fedez, coinvolgendo sia i recenti problemi di salute del cantante sia il suo stato emotivo.

Nel messaggio inviato a un gruppo di giornalisti, Morgan ha scritto: "Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull'orlo dell'abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze e i suoi sfoghi, gli auguro di godersi queste puntate di X Factor senza finalmente il rompicoglioni a cui costava troppo portare rispetto per ragioni di merito".