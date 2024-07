Morgan: il Lamezia International Film Fest annulla l'incontro con il cantante dopo lo scandalo Calcutta

Il Lamezia International Film Fest ha comunicato l'annullamento dell'incontro con Morgan previsto per la serata di apertura dopo aver appreso la notizia delle accuse di stalking del cantante da parte della ex fidanzata, oggi compagna di Calcutta.

Dopo la rescissione del contratto da parte di Warner, arriva un altro passo indietro nei confronti di Morgan. La notizia delle accuse di stalking mosse contro il cantante dalla sua ex Angelica Schiatti e dal suo attuale compagno, il cantautore Calcutta, hanno spinto il Lamezia International Film Fest ad annullare l'incontro con l'ex leader dei Bluvertigo previsto in apertura della manifestazione.

"Il Lamezia International Film Fest, in seguito a quanto appreso nella giornata di ieri 10 luglio 2024, ha preso la decisione di annullare l'incontro con Marco Castoldi, in arte Morgan, previsto per la serata di apertura dell'undicesima edizione" si legge nel comunicato stampa diffuso dai vertici della manifestazione.

"Il Lamezia International Film Fest ha sempre perseguito valori forti e molto chiari, contrari a ogni forma di violenza e di coercizione, circondandosi di associazioni e realtà sociali in linea con alcuni diritti fondamentali della persona a salvaguardia della sua dignità. Il Lamezia International Film Fest non vuole con questa decisione entrare nel merito della vicenda giudiziaria, confida negli organi preposti e negli strumenti che lo Stato italiano possiede e mette a disposizione del cittadino e della Giustizia. Il nostro gesto non è da intendersi né come una condanna, né come una assoluzione. Il LIFF decide tuttavia di ribadire con forza la sua distanza da qualunque forma di violenza, e sceglie di annullare l'incontro con l'ospite della serata di apertura, in attesa che ogni fatto venga verificato dagli organi preposti".

Accuse pesanti

Ideato e diretto da GianLorenzo Franzì, il LIFF - LAMEZIA INTERNATIONAL FILM FEST si terrà a Lamezia Terme dal 15 al 20 luglio 2024. L'apertura dedicata a Morgan, che avrebbe dovuto raccontarsi di fronte al pubblico calabrese, è stata ritenuta inopportuna dopo che è stata resa di dominio pubblico la causa intentata contro Morgan da parte della ex Angelica Schiatti che è in corso da quattro anni.

A ricostruire la vicenda legale del processo contro Morgan è stata Selvaggia Lucarelli in un articolo sul - Fatto Quotidiano_ in cui sono state rese pubbliche le accuse di stalking, revenge porn e minacce. Il cantante si sarebbe reso colpevole di aver insultato ripetutamente e diffuso video intimi di Angelica Schiatti per vendicarsi della fine della loro relazione. Il Fatto avrebbe diffuso chat private e documenti del processo, sostanzialmente bloccato da tempo visto che Morgan sarebbe stato rinviato a giudizio nel 2021, in cui il cantante si scaglia contro la sua ex e contro il nuovo compagno, il cantante Calcutta,(pseudonimo di Edoardo D'Erme), chiamandolo "piccola merdina secca" e insultandolo violentemente con parole omofobe e razziste.