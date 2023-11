Morgan è fuori da X Factor 2023, arriva la conferma: 'Ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati'

X Factor 2023 si prepara ad accogliere un nuovo giudice perchè Morgan è stato cacciato dallo show. Sky e Fremantle, con una nota congiunta, hanno confermato il gossip del fine settimana, che era parso in realtà assai fondato in seguito ad alcune interviste al diretto interessato.

Il comunicato ufficiale della produzione

Come si legge nella nota diramata oggi, martedì 21 novembre: "Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni".

Come specifica il comunicato stampa: "È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato".

Da cosa è nata la decisione di cacciare Morgan

Non che Morgan sia nuovo a certi eccessi, ma quanto accaduto nel quarto Live di giovedì 16 novembre è parso a molti inaccettabile. Il cantautore, oltre ad aver litigato con tutti i colleghi presenti, ha duramente attaccato la produzione per scelte che, a suo dire, miravano a sfavorirlo rispetto agli giudici.

Nei giorni successivi l'ex Bluvertigo ha chiesto scusa a Fedez per la frase sulla depressione ma ha anche rincarato la dose rispetto alla conduttrice, Francesca Michielin, e al programma.

Non ha avuto tutti i torti nel dire che ha risollevato le sorti di una trasmissione agonizzante dal punto di vista degli ascolti e dello spettacolo, ma c'è una misura in tutte le cose. Nel pezzo scritto per MowMag Morgan ha dichirato di aver agito come uno 007 al servizio della RAI e di essere pronto per tornare a lavorare nel servizio pubblico, dove si sente a casa, ma non si sa se questo prima o poi accadrà.

C'è poi un altro nodo ancora da sciogliere: con gli Astromare ancora in gara - per quanto non favoriti -, chi prenderà il suo posto dietro al tavolo di X Factor?