X Factor 2023: Morgan dal vaffa ad Ambra alle offese, e le scuse, a Fedez (VIDEO)

Morgan è stato il protagonista del quarto live di X Factor 2023. Purtroppo, l'ex frontman dei Bluvertigo è ricaduto in quegli atteggiamenti provocatori e litigiosi che hanno caratterizzato molti momenti della sua carriera artistica. In una sola serata, Morgan è riuscito ad offendere Francesca Michielin, fare battute fuori luogo sullo stato mentale di Fedez e mandare a quel paese Ambra, come dimostra un video catturato dal pubblico.

Quarto live di X Factor: Morgan contro tutti

Come molti temevano, questa edizione di X Factor rischia di concentrarsi maggiormente sul comportamento sopra le righe di Morgan piuttosto che sulle esibizioni dei ragazzi sul palco. In particolare, Morgan sembra intenzionato ad attirare l'attenzione su di sé, mettendo in secondo piano i sogni e le performance dei concorrenti.

La battuta a Francesca Michielin

Ieri sera, la prima vittima delle provocazioni di Morgan è stata Francesca Michielin. Il conduttore le ha ricordato la gaffe che la cantante aveva commesso la settimana precedente durante un'intervista a Colapesce e Dimartino. Michielin aveva chiesto loro come fosse stato lavorare con Ivan Graziani, dimenticando purtroppo che il cantante è scomparso nel 1997.

"Ti aspetta Ivan Graziani di là è di là con Annalisa, sta collaborando", ha detto Morgan alla conduttrice che proprio per questa gaffe, è stata al centro di una delle classiche shit storm partite sui social.

La discussione con Ambra

Ambra Angiolina e Morgan hanno avuto uno scontro acceso durante una pausa, mentre la regia trasmetteva un RVM degli Stunt Pilots. La tensione è emersa subito dopo l'esibizione di Angelica, quando Ambra, nel difendere la concorrente, ha discusso con Morgan spiegandogli le difficoltà che la ragazza ha affrontato per l'influenza.

Un video registrato dal pubblico rivela che durante la pausa la discussione tra i due giurati è divampata, tanto che mentre gli spettatori da casa stavano guardando l'RVM degli Stunt Pilots, il pubblico presente ha assistito e documentato il momento in cui Morgan ha mandato a quel paese Ambra.

Il cantante, visibilmente alterato, ha improvvisamente lasciato la postazione, mentre Ambra invitava il pubblico a smettere di riprendere. Morgan è poi tornato al suo posto per assistere all'esibizione degli Stunt Pilots. Qui trovate le nostre pagelle della serata.

Le offese a Fedez durante X Factor 2023

Il momento peggiore di Morgan è stato quando, rivolgendosi a Fedez gli ha ricordato i suoi problemi di salute mentale, di cui il cantante ha parlato anche nel corso dell'intervista a Fabio Fazio.

Durante un battibecco tra i due artisti Morgan ha detto a Fedez: "Mi fai da psicologo? Sei troppo depresso per fare lo psicologo", beccandosi i fischi del pubblico, le critiche del web e l'indifferenza di Fedez che ha preferito non replicare

Le scuse di Morgan

Tornato a casa, Morgan, consapevole della gaffe commessa e della tempesta mediatica causata dalle sue parole, ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha chiesto scusa pubblicamente a Fedez.

"Siamo stati protagonisti di tensioni, cosa che in televisione è comune. Tuttavia, non desidero che qualcosa venga frainteso", ha esordito Morgan su Instagram, facendo riferimento alla controversia con Fedez che si è sentito "stranito e offeso".

"Ho usato la parola 'depresso' in modo ironico più nei miei confronti che nei suoi. La depressione è un tema che conosco bene, avendo una lunga storia personale e familiare. Non volevo mancare di rispetto a nessuno", ha continuato il cantautore.

Morgan ha spiegato il motivo per cui non scherzerebbe mai sulla depressione: "Mio padre si è tolto la vita nel 1988 a causa di qualcosa che oggi verrebbe identificato come depressione, ma all'epoca, data la mancanza di consapevolezza psicologica, non c'erano molte opzioni di trattamento. Oggi potrebbe essere stato salvato".

Ha poi commentato l'episodio dicendo: "Il mio uso del termine 'depressione' non è inteso in modo denigratorio o negativo, perché sono il primo a riconoscere e vivere questa condizione come una sofferenza che è latentemente presente in tutti, uomini e donne, che vivono in una dimensione di depressione latente che è sempre presente".

"Anch'io attraverso momenti depressivi perché sono parte di una società depressa", ha continuato, per poi concludere rivolgendosi al collega: "Non avevo intenzione di offenderti, Fedez. Non è nel mio spirito essere offensivo; rispetto chi vive questa sofferenza".