Morbius: posticipata la data di uscita del film con Jared Leto

Il film Morbius non arriverà nelle sale a marzo come inizialmente previsto: Sony ha annunciato la nuova data di uscita che sarà l'8 ottobre 2021.

L'ulteriore slittamento del debutto nelle sale del progetto con star Jared Leto è causato dalla situazione ancora complicata per le attività dei cinema in tutto il mondo.

Sony ha deciso di posticipare la presentazione di Morbius e lo studio potrebbe presto annunciare una strategia di distribuzione anche nel caso di Cinderella, il film con protagonista Camila Cabello che attualmente dovrebbe arrivare sugli schermi statunitensi il 5 febbraio.

Venom 2 e Morbius connessi all'MCU nel marketing virale Sony

Nel progetto cinematografico tratto dai fumetti, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi da una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro.

Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa che ha già subito, come accaduto a molti altri titoli, un ritardo di oltre un anno rispetto a quando inizialmente previsto, considerando che gli spettatori avrebbero dovuto accogliere il film nel luglio 2020.