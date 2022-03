Morbius, Matt Smith commenta il metodo usato da Jared Leto: "Recitare con lui è interessante"

Jared Leto è il protagonista di Morbius ed è famoso per immergersi totalmente nei personaggi che interpreta sul set, come confermato anche da Matt Smith.

L'attore britannico nel film tratto dai fumetti ha la parte di Milo, amico del dottor Morbius, e affetto da una rara malattia del sangue.

Il regista di Morbius, Daniel Espinosa, ha spiegato che è stato molto affascinare assistere al modo in cui Jared Leto si è avvicinato alle scene in cui il suo personaggio affina i propri poteri e cerca di usarli in una battaglia. Matt Smith ha quindi aggiunto che lavorare con il collega "è stato interessante".

L'attore ha poi aggiunto: "Immagino si sia trattata di un'esperienza in grado di intrattenere, piuttosto piacevole da realizzare".

Smith ha inoltre ammesso che non esclude in futuro di applicare la stessa tecnica di Leto: "Sì, mi interessa. Penso potrebbe accadere naturalmente su un set cinematografico. Non penso debba essere consistente per un periodo lungo, tipo quattro mesi. Penso che si possa farlo per un giorno".

Nel progetto cinematografico tratto dai fumetti, Jared Leto interpreta il Dottor Michael Morbius, uno scienziato che cerca di curarsi una rarissima malattia del sangue con un antidoto che lo porta a sviluppare poteri da vampiro.

Matt Smith, Adria Arjona, Tyrese Gibson e Jared Harris fanno parte del cast del film diretto da Daniel Espinosa.