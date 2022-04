Morbius, Jared Leto vuole un crossover con altri villain: "Una versione più 'sinistra' di No Way Home"

Il protagonista di Morbius Jared Leto vorrebbe un team-up con altri villain Marvel dello Spider-Verse, una sorta di No Way Home più 'sinistro'.

Morbius è arrivato da pochi giorni nelle sale, ma Jared Leto già pensa a un team-up con altri villain dello Spider-Verse, una sorta di Spider-Man: No Way Home ma tutto incentrato sugli antagonisti.

In un'intervista con THR durante il press tour di Morbius, Leto ha infatti espresso il desiderio di condividere lo schermo con i villain più iconici dello Spider-Verse, e realizzare qualcosa di simile a una versione più "cattiva" di Spider-Man: No Way Home, che ricordiamo ha messo i tre Spider-Man cinematografici (versione live-action) contro un assortito gruppo di villain provenienti dalle precedenti saghe (Green Goblin, Doc Ock, Electro, Sandman, Lizard).

"Voglio dire, amerei far parte di una cosa del genere. Mi piacerebbe davvero vederla sullo schermo. Ma vedremo cosaci riserva il futuro" ha affermato l'attore e frontman dei 30 Seconds To Mars "Ma sapete, secondo me una versione più 'sinistra' di questo Multiverso Marvel sarebbe davvero divertente. E che talenti incredibili che hanno a disposizione con alcuni di questi iconici personaggi. È semplicemente... Fantastico!".

In realtà Sony è da tempo al lavoro su un film dedicato ai Sinistri Sei, sebbene il suo sviluppo sia stato caratterizzato da pochissimi update; al momento gli studios si stanno concentrando su altri progetti come la pellicola dedicata a Kraven il Cacciatore con Aaron Taylor-Johnson e Madame Web con Dakota Johnson, ma chi può dire se in futuro non si avrà un crossover tra tutti questi personaggi, e se il film sui Sinistri Sei non torni presto a essere una priorità.