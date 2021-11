Morbius, Jared Leto anticipa il nuovo trailer in uscita domani (VIDEO)

Jared Leto ha anticipato sul suo profilo Twitter l'uscita del nuovo trailer di Morbius, previsto per domani. L'attore ha condiviso un teaser del film in uscita il 28 gennaio 2022 negli Stati Uniti.

Attraverso il suo profilo Twitter, Jared Leto ha anticipato l'uscita del trailer di Morbius - prevista per domani - e ha postato un teaser in cui presenta la figura del dottor Michael Morbius. L'attore ha scritto: "Chi è Morbius? Incontrate anche voi il brillante dottor Michael Morbius e il suo potente alter-ego, direttamente 50 anni dopo la sua nascita sui fumetti Marvel. Domani il trailer!".

Gli utenti di Twitter hanno immediatamente commentato il post e hanno dimostrato all'attore tutta la loro incontenibile gioia per questa notizia data in anteprima e l'emozione per il conto alla rovescia in attesa del trailer di Morbius. A inizio anno, Jared Leto ha rivelato di aver incontrato difficoltà a girare Morbius a causa dei tratti caratteriali simili che condivide con il personaggio Marvel.

Interpretato anche da Matt Smith, Jared Harris, J.K. Simmons e Tyrese Gibson, il film è stato diretto da Daniel Espinosa - già regista di Life.