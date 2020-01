Morbius: nel film ci sarà anche Spider-Man?

Spider-Man: Far From Home - Il passaporto di Peter Parker

Ci sarà anche Spider-Man nel film su Morbius, il vampiro vivente, in uscita a fine luglio negli Stati Uniti? È quello che suggeriscono i media americani, sulla base di nuovi voci a proposito di un legame più stretto tra il franchise della Sony incentrato sugli antagonisti del Tessiragnatele e gli eventi del Marvel Cinematic Universe: pare infatti che il nuovo film faccia allusione a Spider-Man in quanto fuggitivo, dopo che egli è stato incastrato da Mysterio al termine della Fase 3. Questo è il secondo dettaglio emerso negli ultimi mesi su un possibile crossover: a ottobre si vociferava di un cameo di J. Jonah Jameson, interpretato come sempre da J.K. Simmons.

Questa svolta non è del tutto inattesa, dato che nei mesi scorsi, annunciando il nuovo accordo tra Marvel e Sony per la condivisione di Spider-Man sullo schermo, il produttore Kevin Feige aveva descritto Peter Parker come l'unico supereroe in grado di passare da un universo cinematografico all'altro. Se le nuove voci dovessero rivelarsi corrette, anche in vista di un possibile scontro tra Parker e Eddie Brock, il protagonista di Venom, è possibile che l'accordo sia simile al rapporto che esisteva tra i film della Marvel e le serie realizzate per ABC e Netflix: il piccolo schermo alludeva agli eventi dei lungometraggi, ma non viceversa.

In ogni caso, sono dettagli destinati ad aumentare la curiosità per Morbius, il cui primo trailer dovrebbe debuttare lunedì. Il film è incentrato sulla figura di Michael Morbius (Jared Leto), uno scienziato che si trasforma in un vampiro umano dopo aver tentato di curare una rara malattia del sangue da cui è affetto. Fanno parte del cast anche Matt Smith, Jared Harris e Tyrese Gibson, mentre la regia è di Daniel Espinosa. Non è ancora nota la data d'uscita nelle sale italiane, mentre in patria uscirà il 31 luglio.