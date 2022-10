Moonlighting, reboot in lavorazione per la serie con Bruce Willis e Cybill Shepherd?

Sembra che qualcosa stia accadendo in casa Disney, e quel qualcosa riguarderà la serie tv con Bruce Willis e Cybill Shepherd, Moonlighting... Si tratterà forse di un reboot?

Moonlighting tornerà sul piccolo schermo? E si tratta di un reboot o della messa in onda della serie originale con Bruce Willis e Cybill Shepherd? Cerchiamo di capire cosa c'entra Disney con lo show, e cosa potrebbe accadere.

Un tweet piuttosto criptico dello sceneggiatore e produttore Gordon Carson, come riporta anche Deadline, farebbe pensare che una di queste due opzioni siano in arrivo per Moonlighting, la serie ABC anni '80 con Bruce Willis e Cybill Shepherd.

"Io e la Disney ci siamo messi d'impegno e abbiamo ideato un ingegnoso piano. Grande annuncio questo mercoledì!#Moonlighting #BruceWillis #CybillShepherd #AllyceBeasley #CurtisArmstrong" ha infatti scritto il creatore dello show su Twitter.

E a far notizia sarebbero davvero sia l'eventualità di un reboot di Moonlighting (che in realtà è una voce che circola da diverso tempo) che quella della trasmissione dei vecchi episodi, considerata la difficoltà avuta nel corso degli anni per qualsiasi emittente.

Per cui, quale che sarà l'effettivo oggetto dell'annuncio nelle prossime ore, i fan di Moonlighting ne saranno probabilmente contenti e soddisfatti, perché a questo punto vi sarebbero buone possibilità di rivedere, in un modo o nell'altro, Maddie e Addison di nuovo sugli schermi.