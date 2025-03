Moonlighting, 10 episodi essenziali dell'innovativa dramedy anni ‘80

Bruce Willis e Cybill Shepherd festeggiano 40 anni di indagini romance in Moonlighting. La serie anni '80 in onda per 5 stagioni sulla ABC. La dramedy ruotava attorno ai casi investigati dalla Blue Moon Detective Agency e dai suoi due partner, Madelyn "Maddie" Hayes e David Addison. Lo show, un mix di mistery, dialoghi taglienti e tensione sessuale tra i suoi protagonisti, ha lanciato Willis nell'olimpo di Hollywood e riportato Shepherd sotto i riflettori dopo un'assenza dalle scene di quasi un decennio. I personaggi sono stati introdotti in un episodio pilota di due ore. La serie, ideata da Glenn Gordon Caron, già autore di Mai dire sì, si ispira a La bisbetica domata di Shakespeare e alle cosiddette screwball comedy della Golden Age hollywoodiana.

Il titolo "Moonlighting" gioca con entrambi i suoi significati: richiama sia il lavoro notturno/investigativo dei protagonisti, sia l'atmosfera romantica tra loro. La relazione tra David e Maddie è inclusa nella lista delle migliori coppie televisive di tutti i tempi di TV Guide. Una delle caratteristiche più originali della serie era la consapevolezza dei due di far parte di una serie tv. Rompere la quarta parete era una pratica ricorrente: i personaggi si rivolgevano direttamente al pubblico, agli sceneggiatori e persino al network. Anche la sigla di Moonlighting divenne un autentico cult. Scritta da Lee Holdridge e interpretata da Al Jarreau, resta tuttora una delle più amate di sempre. Ecco 10 episodi del telefilm che provò a cambiare il piccolo schermo.

Sicario contro sicario (episodio 3, stagione 1)

Maddie arriva per il suo primo giorno di lavoro nell'agenzia, ora ribattezzata Blue Moon, e scopre che non ci sono casi in corso. Per rimediare, David ne sottrae uno a un'agenzia rivale. I due detective si mettono così sulle tracce del figlio scomparso del loro cliente, ma scoprono che è un killer su commissione. In questo episodio appare un esordiente Tim Robbins.

Meglio morti che in buona compagnia (episodio 5, stagione 1)

David vede un'opportunità redditizia quando uno speaker radiofonico sembra essere stato ucciso in diretta, ma il caso prende una piega inaspettata quando Maddie scopre che il conduttore ha finto la sua morte. Questo episodio segna una transizione importante nel tono della serie, consolidando l'idea che Moonlighting non fosse solo una commedia investigativa, ma anche una riflessione sulle emozioni e sulle relazioni.

La donna velata (episodio 2, stagione 2)

Una donna mascherata assume Maddie e David per trovare il suo ex amante e diventa la principale sospettata quando l'uomo viene trovato morto. La colonna sonora jazz di Richard Lewis Warren per questo episodio fu scartata, ma lui non ne fu informato all'epoca. Lo scoprì solo decenni dopo, grazie ai fan della serie attraverso i Dvd.

L'altra campana (episodio 4, stagione 2)

Dave e Maddie catapultati in un sogno noir su un caso irrisolto del 1940. Ispirato a Il postino suona sempre due volte, l'iconico episodio in bianco e nero si apre con un'introduzione di Orson Welles. Fu la sua ultima apparizione; morì 5 giorni prima che la puntata fosse trasmessa. Si trova alla 34esima posizione dei 100 migliori episodi di tutti i tempi di TV Guide.

Aspettando Babbo Natale (episodio 10, stagione 2)

Un criminale del programma di protezione testimoni viene ucciso, ma sua moglie e il bambino riescono a scappare. Durante la fuga, il piccolo viene abbandonato senza alcuna spiegazione. Maddie e David decidono di ritrovare la madre.

Il segreto della vita (episodio 14, stagione 2)

I genitori di Maddie sono in città, ma sua madre è preoccupata che suo padre abbia una relazione extraconiugale. Maddie vuole seguirlo per dimostrare che non sta tradendo sua madre. Per evitarle una possibile imbarazzante situazione, Addison lo fa al suo posto.

La bisbetica quasi domata (episodio 7, stagione 3)

Un giovane fan di Moonlighting, a malincuore, spegne il programma per leggere La bisbetica domata come compito per la scuola, mentre i personaggi della serie tv recitano in costume rievocando la commedia di Shakespeare.

Non sposarti, Maddie! (episodio 14, stagione 3)

Maddie mette sotto pressione David per prendere una decisione sulla loro relazione; così come fa Sam, che le ha appena chiesto di sposarlo. L'episodio registrò ascolti vertiginosi, con i due protagonisti che finalmente finirono insieme. Tuttavia, paradossalmente, questo segnò l'inizio della fine. Il gradimento del pubblico scese drasticamente, poiché la tensione sessuale tra David e Maddie, uno degli elementi chiave dello show, era ormai svanita.

La moglie e l'amante (episodio 11, stagione 4)

La notizia del matrimonio di Maddie scuote l'ufficio, ma non David, che sembra essere felice per lei. Una donna si rivolge alla Blue Moon chiedendo di avvicinare l'amante del marito con un'offerta in denaro per farla allontanare. In seguito, uccide l'uomo per autodifesa.

Rivali in amore (episodio 10, stagione 5)

La cugina di Maddie arriva in città e David ne rimane affascinato, sentimento che è ricambiato. Trascorrono molto tempo insieme e finiscono a letto, cosa che sconvolge Maddie, poiché sua cugina è sposata e lei è ancora confusa riguardo ai suoi sentimenti per David. Nell'episodio, compare una semi-esordiente Demi Moore che si ritrova sullo stesso ascensore con colui che sarebbe diventato il futuro ex marito, Bruce Willis.