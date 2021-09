Moonfall: il trailer del nuovo disastro lunare di Roland Emmerich

Il trailer del nuovo film sul disastro lunare del regista di Independence Day, Roland Emmerich, è ufficialmente disponibile online. L'uscita italiana di Moonfall, nel cui cast figurano Halle Berry, Donald Sutherland, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer e Michael Peña, è prevista per il 3 febbraio 2022, grazie a O1 Distribution. Di seguito potete vedere il trailer in italiano e in inglese.

Il filmato mostra immagini incredibili della luna e della terra senza rivelare troppe informazioni relative alla trama. Nel trailer della pellicola viene anche citato il famoso discorso tenuto dal presidente John F. Kennedy al Rice Stadium, nel quale JFK spiegò il motivo per cui l'uomo avrebbe dovuto provare ad andare sulla luna: "Perché la luna? E allora perché scalare la montagna più alta? Perché attraversare l'atlantico? Abbiamo scelto di andare sulla luna, e di fare altre cose, non perché siano facili, ma perché sono difficili."

La sinossi ufficiale del film, scritto, diretto e prodotto dal regista di Independence Day, The Day After Tomorrow, e 2012, recita: "Una misteriosa forza è riuscita a far uscire la luna dalla sua orbita e a metterla in rotta di collisione con la terra. A poche settimane dall'impatto, con il mondo sull'orlo della distruzione, la dirigente ed ex-astronauta della NASA Jo Fowler (interpretata da Halle Berry) riesce a trovare una soluzione per salvare il pianeta."

"Solo un astronauta conosciuto in passato, Brian Harper (Patrick Wilson) e il cospirazionista K.C. Houseman (John Bradley) sono disposti a crederle." Afferma la sinossi. "Questo trio di eroi improvvisati organizza così una missione impossibile nello spazio, lasciando indietro tutti coloro che amano, solo per scoprire che la luna, in realtà, non è quello che pensavamo che fosse."