Moonfall: John Bradley e Stanley Tucci nel film di Roland Emmerich

Moonfall, il nuovo film diretto da Roland Emmerich, avrà nel proprio cast anche John Bradley e Stanley Tucci.

Le riprese del film inizieranno nelle prossime settimane a Montreal seguendo tutti i protocolli previsti per assicurare al cast e alla troupe la sicurezza.

Stanley Tucci interpreterà in Moonfall un personaggio chiamato Tom Phillips, un ricco venditore di macchine sposato con l'ex moglie di un astronauta della NASA. John Bradley, conosciuto a livello internazionale per aver recitato nella serie Il Trono di Spade, sarà invece KC Houseman, la parte che era stata affidata a Josh Gad, un genio eccentrico che scopre come la luna sia uscita dalla sua orbita.

Nel film Moonfall si racconta cosa accade quando una forza misteriosa sposta la Luna dalla sua orbita intorno alla Terra, minacciando quindi di stravolgere la vita come la conosciamo. Quando mancano solo alcune settimane prima dell'impatto con il nostro pianeta, un team improbabile intraprende una missione nello spazio, lasciando alle spalle tutte le persone che amano e rischiando tutto pur di riuscire ad atterrare sulla Luna e salvare il nostro pianeta.

Halle Berry avrà il ruolo di un'ex astronauta il cui lavoro compiuto in precedenza avrà un ruolo fondamentale nel tentativo di impedire l'imminente catastrofe. Patrick Wilson sarà invece un astronauta della NASA caduto in disgrazia la cui precedente missione è finita in tragedia. L'uomo, inoltre, ha un figlio teenager, parte affidata a Charlie Plummer.

La sceneggiatura è firmata da Roland Emmerich in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen.