Moonbase 8: il trailer della serie comica con Fred Armisen, Tim Heidecker e John C. Reilly

Andare sulla Luna non è uno scherzo, come dimostra l'esilarante trailer della serie Moonbase 8, in arrivo su Showtime l'8 novembre. Lo show vede protagonisti Fred Armisen, Tim Heidecker e John C. Reilly nei panni di tre improbabili astronauti che tentano di sopravvivere in una base che simula le condizioni della Luna nel deserto dell'Arizona.

Moonbase 8 è stata creata da Tim Heidecker e Jonathan Krisel, che hanno collaborato insieme per anni a tutti i loro show. Anche John C. Reilly e Fred Armisen sono vecchie conoscenze, avendo partecipato spesso alla serie tv dei colleghi, ma stavolta hanno deciso di unire le forze per un progetto più ambizioso, che punta a conquistare un pubblico più ampio.

Questa la sinossi di Moonbase 8: Nell'isola deserto di Winslow, Arizona, si trova un Simulatore Lunare della NASA. Qui gli astronauti Skip (Fred Armisen), Rook (Tim Heidecker) e il loro leader Cap (Joshn C. Reilly)tentano di qualificarsi per la loro prima missione lunare. Mentre si impegnano a ultimare il loro addestramento, una serie di inaspettate circostanze costringe gli astronauti a mettere in discussione la loro sanità mentale, la fiducia l'uno nell'altro e l'opportunità di partecipare a una missione spaziale.