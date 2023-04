Moonage Daydream, su Prime Video in streaming da oggi

Moonage Daydream, il film sulla vita e carriera di David Bowie presentato al Festival di Cannes 2022, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 6 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il progetto di Moonage Daydream proverà a rispondere ad alcune domande su David Bowie, come 'Chi è? Da dove viene?', senza dimenticare i quesiti sulla sua intelligenza, follia e sessualità. Il progetto darà spazio al modo in cui l'artista abbia cambiato la cultura sfidando le norme di genere prima ancora che la società iniziasse a parlarne.

Moonage Daydrea: David Bowie in una scena del film

Nel documentario ci sarà spazio per immagini inedite delle performance di Bowie e video privati, a cui i produttori hanno potuto accedere grazie alla collaborazione degli eredi. Gli spettatori potranno inoltre ascoltare 40 brani rimasterizzati per l'occasione. Alla regia c'è il nominato ai premi Oscar Brett Morgen (On the Ropes, Cobain: Montage of Heck) che ha lavorato per cinque anni al progetto.

