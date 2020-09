Moon Knight: Marvel vuole Keanu Reeves come protagonista della serie tv?

Sembra che i Marvel Studios siano pronti a iniziare la produzione della serie Moon Knight, prossimo show Disney+ che potrebbe avere come protagonista una star d'eccezione come Keanu Reeves.

Nuovi rumor circondano Moon Knight, lo show Marvel annunciato l'anno scorso durante l'evento biennale del D23 Expo, che sarebbe prossimo a entrare in produzione. In cima alla lista dei possibili protagonisti, per i Marvel Studios, ci potrebbe essere la star Keanu Reeves.

l'attore Keanu Reeves

Secondo il sito The Illuminerdi, i Marvel Studios sarebbero pronti a iniziare la produzione di Moon Knight il prossimo novembre. A quanto pare ci sarebbe già il nome dell'interprete di Marc Spector, personaggio principale dello show, che però non è ancora stato rivelato.

Sempre secondo queste indiscrezioni, sembra che i Marvel Studios stiano cercando un attore tra i 40 e i 50 anni per interpretare Marc Spector/Moon Knight, personaggio dei fumetti creato da Doug Moench e Don Perlin. Ex pugile, mercenario e agente della CIA, Marc Spector, vicino alla morte, entra in contatto con Khonshu, un dio lunare egiziano, che gli offre un'altra possibilità di vivere, in cambio di diventare il suo avatar su questo mondo.

Un personaggio molto importante che potrebbe essere interpretato - secondo indiscrezioni - da Keanu Reeves, ma ancora non è chiaro se la Marvel si sia impegnata realmente in colloqui con la star di Hollywood. L'attore sarebbe perfetto per la parte, brizzolato, alto e atletico, ma chissà se potrebbe accettare visti i suoi numerosi impegni per il prossimo futuro, come The Matrix 4 e John Wick 4 e 5.

Staremo a vedere chi sarà il vero protagonista di Moon Knight, intanto grazie a queste nuove indiscrezioni sappiamo che Marvel è pronta a regalare ai suoi fan un altro progetto di successo.