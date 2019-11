Moon Knight, i fratelli Russo vorrebbero dirigere la serie Disney+

Moon Knight è la serie tv che a Joe e Anthony Russo piacerebbe dirigere per Disney+. I registi di Avengers: Endgame hanno anticipato il loro interesse nei confronti dello show e già in passato non hanno fatto mistero che il protagonista più adatto, per loro, sarebbe Keanu Reeves.

Di Moon Knight, il micidiale mercenario con poteri letali che si attivano durante le notti di luna piena, sappiamo che è stato annunciato un show durante la convention D23 di agosto, ma la serie non ha ancora un'uscita programmata né uno schedule per le riprese. Al momento Joe Russo e Anthony Russo sono impegnati con altri progetti con la loro casa di produzione: 21 Bridges con protagonista Chadwick Boseman, Past Midnight proprio con Keanu Reevess e il loro nuovo film da registi, il crime Cherry, con Tom Holland, ma sono sempre pronti a continuare il loro rapporto con la Marvel e hanno le idee piuttosto chiare.

Captain America: Civil War - Sebastian Stan e Chris Evans sul set con i fratelli Russo

"Moon Knight sarebbe divertente. - così hanno dichiarato a Inverse - È difficile da spiegare perché, siamo nel bel mezzo di Cherry. Al momento siamo sul set a Cleveland. Ma tutto quello che fa la Marvel è speciale e abbiamo avuto un rapporto di lavoro così straordinario con loro che sono certo troveremo tutti qualcosa per tornare insieme".

21 Bridges: il trailer del nuovo film prodotto dai fratelli Russo

Il feeling tra i Russo è la Marvel è qualcosa di unico: ben quattro i film fatti insieme: due su Captain America, Winter Soldier e Civil War e il dittico campione di incassi Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Sarà indubbiamente interessante, se Moon Knight andasse in porto con loro, il tipo di approccio che potrebbe scaturire anche perché sarebbe un ritorno ad un film su un unico supereroe dopo i precedenti cinecomic più corali.