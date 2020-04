Moon Knight: le riprese si svolgeranno in autunno?

Le riprese di Moon Knight, una delle serie prodotte da Marvel per Disney+, sembrano ora destinate a iniziare in autunno, dopo aver subito uno slittamento a causa dell'attuale situazione che impedisce il lavoro sul set.

L'indiscrezione sul possibile inizio della produzione arriva da una notizia condivisa da Production Weekly, fonte abitualmente piuttosto attendibile.

Il sito riporta il possibile primo ciak della serie Moon Knight intorno al 16 novembre, utilizzando il titolo di lavorazione che è Good Faith. Le riprese dello show Marvel dovrebbero poi durare oltre 26 settimane.

La serie live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe farà debuttare sugli schermi il personaggio di Marc Spector che, in veste di vigilante, usa l'alter ego Moon Knight. La sua situazione è tuttavia ancora più complicata perché ha degli altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che potrebbero essere delle personalità alternative, senza dimenticare inoltre la divinità Khonshu.

Lo showrunner è Jeremy Slater, già creatore di The Exorcist e The Umbrella Academy. La sceneggiatura dello show, che per ora non ha ancora una data prevista per l'arrivo sulla piattaforma di streaming, è stata firmata da Beau DeMayo.

