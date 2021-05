Moon Knight, ecco la prima foto dal set della nuova serie Marvel

I fan della Marvel hanno avuto l'opportunità di dare una prima occhiata al set di Moon Knight, la nuova serie TV con Oscar Isaac ed Ethan Hawke, tramite una foto scattata durante le riprese dell'atteso show di Disney+.

In questi giorni, il Museo di Belle Arti di Budapest sta facendo da cornice ai primi ciak di Moon Knight, il progetto che andrà ad accrescere ulteriormente l'universo seriale della Marvel, reduce dai successi di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Nonostante non sia famoso quanto The Punisher o Daredevil, Moon Knight è stato sempre molto amato dai fan, i quali non vedono l'ora di godersi Oscar Isaac nei panni del protagonista Marc Spector ed Ethan Hawke in quelli del villain.

Ad essere apprezzate sono soprattutto le trame più oscure del personaggio, le stesse che ad esempio caratterizzano Blade, personaggio che non a caso sarà presto al centro di un reboot. In questo caso, ad interpretare Wesley Snipes sarà Mahershala Ali, attore che in una recente intervista ha descritto le sensazioni che lo hanno spinto verso l'universo Marvel. "Dal momento che stavano conversando per riportarlo in vita, volevo solo essere preso in considerazione perché avevo sicuramente un legame, almeno nella mia mente, con Wesley Snipes. La gente scherza e dice che ci somigliamo e tutte queste cose. Mi piace che sia più cupo rispetto agli altri e quell'elemento è stato attraente per me". Ethan Hawke, invece, ha spiegato così la sua scelta di unirsi al nuovo progetto seriale Marvel: "Molto, per quel che mi riguarda, dipende dalla presenza di Oscar Isaac. Penso che sia una presenza davvero eccitante nel mio settore. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda alcuni degli attori che ho incontrato quando per la prima volta sono arrivato a New York, quelli che ammiravo".

Per quanto riguarda l'uscita di Moon Knight su Disney+, al momento non è stata ancora annunciata ma si prevede un suo rilascio nel catalogo streaming nel corso del 2022.