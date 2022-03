Moon Knight, Oscar Isaac: "Non sapevo se accettare un ruolo Marvel dopo Star Wars"

Moon Knight sta per approdare in tv, ma il suo protagonista Oscar Isaac non è stato sempre convintissimo nel voler accettare il ruolo di un eroe Marvel, e questo anche per via di Star Wars.

Ma non fraintendete: c'è un motivo ben preciso dietro quest'esitazione, e non va a togliere nulla alla saga degli Skywalker.

"Ero così esitante. Davvero esitante. Perché avevo appena concluso uno di quei lavori che richiede un impegno a lungo termine dopo essere stato parte dell'Universo di Star Wars" ha spiegato l'attore ai microfoni dell'Hollywood Reporter "Che ho amato, intendiamoci, ma ha decisamente preso gran parte del mio tempo. Per questo ero entusiasta all'idea di tornare a girare dei film più piccoli, che focalizzavano la loro attenzione sui personaggi [rispetto alla trama]".

"Ma c'era qualcosa di questo personaggio, questo Steven, che mi aveva colpito fin da subito" ha poi continuato.

E in effetti, se quello di cui era alla ricerca Isaac era un character study, sembra che Moon Knight sia proprio il progetto Marvel che fa al caso suo, dato che il protagonista della storia scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità, e finirà con il condividere il proprio corpo con Marc Spector/Moon Knight.

E per interpretare queste due versioni dello stesso personaggio, Isaac ha usato un trucchetto niente male... Ha reclutato il fratello minore Michael Hernandez: "Michael interpretava qualsiasi personaggio io non stessi interpretando in quel momento. Perciò quando arrivavo sul set decidevo quale personaggio avrei voluto interpretare prima. E allora provavo nei panni di quel personaggio, e poi interpretavo l'altro, e lasciavo i miei appunti a mio fratello".

"Solo allora decidevo come fare tutto il resto, prima che però si accendessero le telecamere. Il che non è facilissimo di solito un attore va alla ricerca dell'inaspettato. È così che ottieni la spontaneità. Perciò questa è stata una delle grandi sfide tecniche dello show" ha poi concluso.

Moon Knight arriverà il 30 marzo su Disney+.