Moon Knight: il nuovo trailer della serie Marvel mostra il protagonista in azione

Il nuovo trailer della serie Moon Knight, in arrivo il 30 marzo su Disney+, regala qualche scena d'azione e permette di ammirare il costume del protagonista.

Moon Knight è la prossima serie Marvel con star Oscar Isaac in arrivo il 30 marzo, su Disney+, e il nuovo teaser trailer presentato durante il Super Bowl regala delle spettacolari sequenze del progetto.

Nel video il protagonista ammette che non riesce più a distinguere la realtà dai suoi sogni. Arthur Harrow, interpretato da Ethan Hawke, parla della difficoltà rappresentata dalle voci presenti nella testa di Steven Grant, consigliando di affrontare il caos che è dentro di lui. I fan della Marvel possono poi vedere il protagonista con l'iconico costume.

La serie Moon Knight racconta la storia di Steven Grant, un uomo tranquillo che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto.

Ecco inoltre un nuovo poster della serie:

Moon Knight: un nuovo poster della serie

Il progetto prodotto per la piattaforma di Disney+ ha come star Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.