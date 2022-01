Moon Knight: il nuovo teaser anticipa l'uscita del trailer

Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo teaser trailer di Moon Knight, la serie TV con Oscar Isaac. Tramite la clip, scopriamo la data di uscita del trailer ufficiale dello show in arrivo su Disney+.

L'hype per il rilascio di Moon Knight è ormai alle stelle. In tantissimi aspettano da tempo di poter vedere la serie con Oscar Isaac che segnerà l'ingresso ufficiale dell'attore nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di potersi godere i sei episodi che compongono la prima stagione dello show, i fan potranno presto dare un'occhiata allo show tramite il primo trailer ufficiale, che sarà visibile a partire dalla prossima settimana. A svelarlo è stato il teaser apparso oggi sui social, il quale mostra, seppur per brevi attimi, Oscar Isaac nei panni del supereroe Moon Knight, così come il misterioso personaggio di Ethan Hawke. La clip rivela quindi che il trailer completo sarà presentato in anteprima durante l'evento NFL Super Wild Card su ESPN del 17 gennaio.

In precedenza era stato riferito che il trailer sarebbe arrivato durante il Super Bowl di febbraio e che la serie stessa sarebbe stata presentata in anteprima il 30 marzo, anche se questo non è stato mai ufficialmente confermato dalla Disney o dai Marvel Studios. I dettagli riguardanti la trama ed i personaggi della serie sono sconosciuti, incluso tutto ciò che riguarda il personaggio di Hawke ed il ruolo che interpreterà in Moon Knight. Sebbene abbia mantenuto l'assoluta segretezza sul progetto, Hawke ha precedentemente rivelato di aver raccontato a suo figlio i segreti dello show di Disney+ ed ha spiegato di averlo fatto perché suo figlio ha un'ampia conoscenza dei fumetti Marvel: "Ogni volta che avevo bisogno di sapere, tipo, il retroscena di questo o quell'altro personaggio, lui mi diceva, 'No papà, lascia che ti corregga su questo'. Quindi lui era la mia risorsa di riferimento".

Per quanto riguarda Spector (alter ego di Moon Knight), ricordiamo che nei fumetti soffre di Disturbo Dissociativo dell'Identità ed i Marvel Studios hanno assicurato che la serie non sorvolerà i suoi problemi di salute mentale. La sinossi ufficiale svela che "le molteplici identità che vivono dentro di lui si trovano catapultate in una guerra mortale degli dei sullo sfondo dell'Egitto moderno e antico".

Isaac ha invece ammesso che Moon Knight è stato uno dei progetti più impegnativi della sua carriera, affermando: "Ho trovato così tanto spazio per fare cose che non avevo mai fatto prima, che mi incuriosivano e che volevo fare. Ed è stato il carico di lavoro più grande che abbia mai avuto nella mia carriera e il più impegnativo, per l'enorme quantità di cose che abbiamo dovuto fare in otto mesi. Eppure non vedevo l'ora di arrivare sul set e lavorare".