Moon Knight: una foto di Oscar Isaac mostra alcuni concept art

Moon Knight sarà una delle prossime serie Marvel prodotte per Disney+ e una nuova foto mostra il protagonista Oscar Isaac mentre posa di fronte ad alcuni concept art.

Le riprese del progetto sono attualmente in corso e l'immagine non svela il look dell'attore, permettendo solo di vedere alcune copertine e artwork legate al fumetto da cui è tratto il progetto realizzato per la piattaforma di streaming.

Alla regia di alcuni episodi della serie Moon Knight ci saranno Justin Benson e Aaron Moorhead, oltre a Mohamed Diab (Clash), mentre lo showrunner sarà Jeremy Slater (The Umbrella Academy).

La serie live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe avrà come star l'attore Oscar Isaac e farà debuttare sugli schermi il personaggio di Marc Spector che, in veste di vigilante, usa l'alter ego Moon Knight. La sua situazione è tuttavia ancora più complicata perché ha degli altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che potrebbero essere delle personalità alternative, senza dimenticare inoltre la divinità Khonshu.

Nel cast dello show ci saranno anche Ethan Hawke, al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, e l'attrice May Calamawy, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Ramy.