Moon Knight: Ethan Hawke sarà il villain della serie Marvel

Moon Knight ha trovato il suo villain: Ethan Hawke, secondo quanto riporta il sito The Hollywood Reporter, ha stretto un accordo con la Marvel.

L'attore affiancherà quindi Oscar Isaac sul set del nuovo progetto che verrà realizzato per Disney+.

Le fonti della testata, come prevedibile, non hanno potuto rivelare quale personaggio tratto dai fumetti interpreterà Ethan Hawke, recentemente protagonista sul piccolo schermo grazie alla serie The Good Lord Bird.

Alla regia di alcuni episodi di Moon Knight ci saranno Justin Benson e Aaron Moorhead, oltre a Mohamed Diab (Clash), mentre lo showrunner sarà Jeremy Slater (The Umbrella Academy).

I vertici della Marvel continuano a mantenere alto il livello di segretezza che circonda il progetto destinato a Disney+ e non è stata nemmeno ufficializzata la scelta di Oscar Isaac per la parte di Mac Spector, nonostante la conferma arrivata dal direttore della fotografia Gregory Middleton con un post sui social media che anticipava inoltre l'uso dell'iconico costume bianco dei fumetti.

La serie live-action ambientata nel Marvel Cinematic Universe farà debuttare sugli schermi il personaggio di Marc Spector che, in veste di vigilante, usa l'alter ego Moon Knight. La sua situazione è tuttavia ancora più complicata perché ha degli altri alter ego (il milionario Steven Grant e il tassista Jake Lockley) che potrebbero essere delle personalità alternative, senza dimenticare inoltre la divinità Khonshu.

Nel cast dello show ci sarà anche l'attrice May Calamawy, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Ramy.