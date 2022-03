Moon Knight: Ethan Hawke evoca un demone nella nuova clip

L'attore Ethan Hawke ha un ruolo da villain in Moon Knight e una nuova clip mostra il personaggio in azione nella serie.

Moon Knight arriverà su Disney+ il 30 marzo e una nuova clip mostra in azione il personaggio interpretato da Ethan Hawke. Il video, condiviso da Marvel Studios, online, mostra il villain evocare un demone nel tentativo di uccidere il protagonista interpretato da Oscar Isaac.

Nel filmato si può vedere Ethan Hawke nella parte di Arthur Harrow, il leader di una setta legata ad Ammit, il cui scopo è "ripulire il mondo" e considera Moon Knight un ostacolo al proprio piano. L'attore, in alcune interviste, ha raccontato che le sue fonti di ispirazione per la parte sono rappresentate da David Koresh, dallo psichiatra Carl Jung e dallo scienziato nazista Josef Mengele.

Nel filmato Layla, interpretata da May Calamawy, prova a convincere Steven Grant a trasformarsi e far emergere una delle sue personalità, trovandosi in un momento di particolare difficoltà.

La serie Moon Knight racconta la storia di Steven Grant, un uomo tranquillo che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un'altra vita. Steven scopre così di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell'Egitto.

Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.