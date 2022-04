Moon Knight: un Easter egg nel primo episodio svela un sorprendente regalo gratuito

C'è sempre più di quanto sembri in un film o in una serie Marvel. Non fa eccezione Moon Knight, la nuova serie dell'MCU interpretata da Oscar Isaac e Ethan Hawke che, nel primo episodio, contiene un Easter egg che regala agli spettatori qualcosa di speciale.

Moon Knight: Oscar Isaac e l'Easter egg dell'episodio 1

È facile essere travolti nell'episodio 1 di Moon Knight quando ci viene presentato un nuovo eroe e un nuovo mondo che sono ugualmente complessi e affascinanti. Quindi, all'occhio inebriato dalla novità potrebbe essere passata inosservata la scena in cui Steven Grant (Oscar Isaac) entra al lavoro e passa davanti a un codice QR sul muro di un museo.

Mentre la maggior parte degli Easter egg offre premonizioni o indizi sulla trama, questo offre agli spettatori un regalo gratuito da Marvel Unlimited. A fare la scoperta è stata l'utente di TikTok sarahelena930, la quale ha scoperto che il QR code funziona e ha offerto agli spettatori una copia digitale del fumetto Werewolf By Night #32. Questo, pubblicato in origine nel 1975, è l'albo in cui Moon Knight ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel.

Il sito web di Moon Knight afferma, inoltre, che verrà aggiornato settimanalmente con "fumetti esclusivi di Moon Knight". Gli spettatori dovranno, dunque, visitare il sito web ogni settimana per scoprire le sorprese che Marvel ha riservato loro.

Nel frattempo, ecco la nostra recensione del secondo episodio di Moon Knight, disponibile da poche ore su Disney+.