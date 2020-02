Moon Knight, Daniel Radcliffe: "Non sarò il protagonista della serie!"

La serie Moon Knight non avrà come protagonista Daniel Radcliffe, l'attore ha smentito ufficialmente di essere in lizza per la parte.

Moon Knight non avrà come star Daniel Radcliffe: l'attore, in una recente intervista, ha infatti smentito ufficialmente il proprio coinvolgimento con il progetto.

La serie, tratta dai fumetti della Marvel, sarà prodotta per Disney+ e per ora non sono stati annunciati i nomi degli attori che saranno impegnati sul set.

Daniel Radcliffe, commentando ora le indiscrezioni legate a Moon Knight, ha dichiarato: "Se dovessi tornare a lavorare in un franchise la sceneggiatura dovrebbe essere di altissima qualità. Prima di accettare un ruolo che ti richiede un impegno di vari anni devi essere sicuro che amerai sempre il progetto".

La star non ha però escluso di accettare altre parti in un franchise, cinematografico o televisivo, spiegando: "Non sono contrario a lavorare in un franchise in un futuro, potrebbe essere divertente. Ma le voci legate a Moon Knight sono false, posso ufficialmente smentirle, non ne so assolutamente nulla".

Il personaggio di Moon Knight è tra le pagine un vigilante affetto da personalità multiple, una delle quali è la divinità Khonshu. Questo rende Marc Spector (vero nome dell'antieroe e personalità principale) una figura molto imprevedibile.

Moon Knight è uno dei tanti progetti seriali della Marvel in lavorazione per la piattaforma di streaming Disney+, che arriverà in Italia il 24 marzo 2020, e stando alle informazioni disponibili dovrebbe debuttare sul servizio tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Come gli altri progetti della Casa delle Idee per la nuova piattaforma della Disney, la serie sarà prodotta direttamente da Kevin Feige anziché dalla Marvel Television, che ha chiuso i battenti una decina di giorni fa, e avrà ripercussioni sugli eventi dei lungometraggi cinematografici. Lo showrunner è Jeremy Slater, già creatore di The Exorcist e The Umbrella Academy.