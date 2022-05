Moon Knight: l'account Disney+ India ha confermato la seconda stagione?

La corsa di Moon Knight si è conclusa dopo sei episodi, ma i fan si chiedono se l'eroe interpretato da Oscar Isaac farà ritorno in una seconda stagione. Seconda stagione il cui arrivo è stato alimentato da un tweet pubblicato - e poi cancellato - dall'account ufficiale Disney+ Hotstar India.

Moon Knight: Oscar Isaac in una scena

"Non riesco a decidere cosa sia più difficile. Affrontare il caldo o aspettare la seconda stagione di #MoonKnight" si poteva leggere nel tweet, che in seguito è stato cancellato.

Al momento, i Marvel Studios devono ancora confermare un'ipotetica seconda stagione di Moon Knight. Questa, però, non è la prima volta che Disney o i Marvel Studios anticipano ufficiosamente una seconda stagione per lo show. In occasione del finale, la pagina Twitter ufficiale dello studio ha promosso l'episodio affermando nel post che si trattava del "finale di stagione" invece del finale della serie.

Il regista di Moon Knight, Mohamed Diabm ha precedentemente condiviso il suo desiderio di raccontare il personaggio "in un film", dicendo che potrebbe esplorare l'avventura di Marc Spector con un altro eroe del MCU. L'ipoesi è allettante, ma è senza dubbio più semplice per Marvel tornare aa mostrare le avventure di Marc Spector in una nuova stagione composta da sei episodi, sviluppando più approfonditamente il personaggio.

Moon Knight, Oscar Isaac: "Il mio personaggio ha molto in comune con Neo di Matrix"

Resta da vedere se i Marvel Studios annunceranno ufficialmente la seconda stagione di Moon Knight, ma è lecito ritenere che un aggiornamento potrebbe arrivare a breve. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione del sesto e ultimo episodio di Moon Knight. Tutta la prima stagione è disponibile in streaming su Disney+.