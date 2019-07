Moon: Duncan Jones completerà la trilogia con una graphic novel

La trilogia di Moon si concluderà, come ha svelato il regista Duncan Jones, con una graphic novel.

Il regista ha infatti svelato di non essere convinto di essere in grado di ottenere il budget necessario a concludere la storia con un film.

La trilogia di Moon è iniziata nel 2009 ed è poi proseguita con Mute, film arrivato nel 2018 su Netflix. Duncan Jones ha ora dichiarato: "Attualmente sto lavorando a una graphic novel. Si tratta di un film più grande. Sarà davvero insidioso finanziarlo in questa epoca in cui il materiale originale con un budget elevato è difficile da far realizzare, quindi voglio decisamente realizzare la graphic novel così potrà comunque esistere in qualche modo. Poi, spero, se le persone leggeranno la graphic novel e si entusiesmeranno realmente proverò a riuscirci e a utilizzarla come uno strumento per far realizzare il film".

I singoli film saranno comunque indipendenti uno dall'altro: Moon e Mute avevano in comune solo il personaggio interpretato da Sam Rockwell. Jones ha spiegato che l'ultimo capitolo della trilogia sarà diverso dai precedenti due lungometraggi: "Penso che siano dei generi diversi, anche se sono tutti di fantascienza. Penso che Moon sia un dramma umano. Mute è un thriller noir. Il terzo film è in pratica un road movie action. Sono tre cose molto differenti, ma al tempo stesso credo che la fantascienza e le tematiche siano quelle che li lega realmente. Penso che sia una trilogia antologica in stile davvero europeo, come i Tre Colori. Si tratta di un progetto simile".

