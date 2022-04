Monstrous: Christina Ricci al centro del trailer dell'horror

Screen Media Films ha diffuso il trailer ufficiale di Monstrous, thriller horror interpretato da Christina Ricci.

Il video inizia con una madre single che si trasferisce in una nuova casa con il figlio per iniziare una nuova vita lontano dai traumi subiti a causa del marito violento. A sua insaputa, sta per affrontare un nuovo mostro nella sua vita mentre lei e suo figlio vengono terrorizzati da un'orribile creatura del lago.

Un nuovo terrificante orrore attende Laura e Cody, suo figlio di sette anni, quando fuggono dal suo ex marito violento e cercano di stabilirsi in una nuova vita in un'idilliaca e remota fattoria sul lago. Ancora traumatizzati, il loro benessere fisico e mentale è spinto al limite mentre la loro fragile esistenza è minacciata.

Monstrous è diretto da Chris Sivertson da una sceneggiatura firmata da Carol Chrest. Nel cast Christina Ricci, Colleen Camp, Santino Bernard, Don Baldaramos e Nick Vallelonga.