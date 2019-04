Monsters at Work: Billy Crystal e John Goodman saranno nuovamente Mike e Sulley nella serie Disney+

Monsters at Work sarà una nuova serie animata destinata alla piattaforma Disney+ e gli attori Billy Crystal e John Goodman riprenderanno i ruoli di Mike e Sulley.

Monsters at Work, la nuova serie animata di Disney+, avrà Billy Crystal e John Goodman nuovamente nel ruolo di Mike e Sulley, i protagonisti del film di cui il progetto rappresenta la continuazione.

Lo show debutterà sulla piattaforma di streaming nel 2020 e racconterà eventi ambientati sei mesi dopo la conclusione della storia raccontata nel film della Pixar. Monsters, Inc. sta ora sfruttando le risate dei bambini per dare energia alla città di Monstropolis.

Sul piccolo schermo ritorneranno anche altri personaggi di Monsters & Co.: Yeti che ha la voce di John Ratzenberger, impegnato anche nel doppiaggio di un nuovo personaggio, e Celia Mae che è interpretata da Jennifer Tilly. Bob Peterson sarà invece Roze, la sorella gemella di Roz.

La serie Monsters at Work racconterà la storia di Tylor Tuskmon (Ben Feldman), un giovane meccanico che sogna di migliorare la sua carriera e iniziare a lavorare con i suoi idoli Mike e Sulley, facendo quindi ridere i bambini.

Il cast di doppiatori è composto anche da Kelly Marie Tran che sarà Val Little, una grande amica e confidente di Tylor; Henry Winkler che darà voce al capo Fritz; Lucas Neff nel ruolo dell'opportunista Duncan; Alanna Ubach nei panni di Cutter; Stephen Stanton che sarà Smitty e Needleman; e Aisha Tyler nel ruolo della madre di Tylir, Millie Tuskmon.

Monsters at Work è stata sviluppata da Bobs Gannaway e Ferrell Barron. La produzione è di Disney Television Animation e la regia è stata affidata a Kat Good e Rob Gibbs.

