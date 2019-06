Monsters at Work: primo sguardo allo spinoff di Monsters & Co. in arrivo su Disney+

Primo sguardo al look di Monsters at Work, spinoff televisivo di Monsters & Co. in arrivo su Disney+.

Mentre la serie tv Monsters at Work è in preparazione per Disney+, la compagnia ci offre un primo sguardo allo spinoff di Monsters & Co.

I due 'mostruosi' protagonisti di Monsters & Co

Monsters at Work ospiterà un nuovo personaggio di nome Tylor Tuskmon, doppiato da Ben Feldman. Il personaggio in questione affiancherà i ben noti Sulley e Mike, protagonisti della saga animata doppiati da John Goodman e Billy Crystal.

In Monsters at Work, Tylor Tuskmon è un abile meccanico in servizio presso la Monsters & Co che sogna di abbandonare il dipartimento delle strutture del Laugh Floor per lavorare con i suoi idoli di Monstropolis Mike e Sulley. Ben Feldman ha condiviso la prima immagine del suo personaggio sui social media alimentando l'hype nei fan. Ad accompagnare l'immagine la scritta: "Questo show è follemente divertente e non vedo l'ora di aprirmi la strada nella famiglia Disney. Se non vi piaccio, Mike e Sulley, personaggi degli altri film di Monsters, stanno per tornare perciò rilassatevi."

Monsters at Work dovrebbe arrivare nel 2020 sulla piattaforma streaming Disney+. La serie si svolge sei mesi dopo gli eventi narrati in Monsters & Co.. Invece di spaventare i bambini, Mike e Sulley hanno imparato che facendoli ridere ricavano molta più energia che spaventandoli. Di conseguenza nello show conosceremo un lato inedito dei personaggi che coltivano ora le risate dei piccoli come fonte di energia primaria. Il cast di doppiatori è composto anche da Kelly Marie Tran che sarà Val Little, una grande amica e confidente di Tylor; Henry Winkler che darà voce al capo Fritz; Lucas Neff nel ruolo dell'opportunista Duncan; Alanna Ubach nei panni di Cutter; Stephen Stanton che sarà Smitty e Needleman; e Aisha Tyler nel ruolo della madre di Tylir, Millie Tuskmon.