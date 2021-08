Mondocane, il trailer del film con Alessandro Borghi

01 Distribution ha rilasciato il trailer di Mondocane con protagonista Alessandro Borghi. Il film è in concorso alla 36esima Settimana Internazionale della Critica nell'ambito della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Mondocane arriverà nelle sale il 3 settembre.

Il trailer di Mondocane ci catapulta subito nelle atmosfere cupe della distopia creata da Alessandro Celli, qui al suo debutto alla regia. Siamo in un prossimo futuro, Taranto è circondata da filo spinato e nessuno, nemmeno la polizia, può entrare in città. Nel trailer oltre a Testacalda, Alessandro Borghi, conosciamo i due ragazzi protagonisti del film, Pietro e Christian. Orfani e grandi amici, quasi fratelli, hanno una sola aspirazione: entrare nella banda di criminali che spadroneggia nella città fantasma.

Solo uno dei due, Pietro, ha superato le prove d'accettazione nella gang, ma i due tredicenni non ci stanno "O tutti e due o nessuno" dicono a Testacalda "che te ne frega se siamo uno o due". Il trailer ci spiega che in un mondo senza legge si lotta per la sopravvivenza e per questo il capo della banda è disposto a tutto.

Oltre ad Alessando Borghi nel cast di Mondocane troviamo Josafat Vagni, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Federica Torchetti, Lavinia Novelli, Adriano Novelli, Dennis Protopapa e Giuliano Soprano. Mondocane è prodotto da GroenlandiaFilm e Minerva Pictures con Rai Cinema.