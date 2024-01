Monarch: Legacy of Monsters avrà una stagione 2? 'Abbiamo ancora molte storie da raccontare'

Monarch: Legacy of Monsters avrà una stagione 2? Anche se al momento lo spettacolo non è stato ufficialmente rinnovato, lo showrunner Chris Black sembra essere ottimista a riguardo. Durante un'intervista tenutasi prima del finale della prima stagione, Black ha detto a TVLine: "Non abbiamo ricevuto conferme per la seconda stagione. Lo show è andato molto bene, quindi siamo ottimisti ed emozionati. Abbiamo ancora molte storie da raccontare".

Monarch: Legacy of Monsters, svelato il legame con Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Monarch: Legacy of Monsters

La sinossi della serie recita: "Dopo la fragorosa battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco e la scioccante rivelazione che i mostri sono reali, Monarch: Legacy of Monsters segue la vicenda di due fratelli che ricalcano le orme del padre per scoprire il legame della loro famiglia con l'organizzazione segreta nota come Monarch. Gli indizi li conducono nel mondo dei mostri e, infine, nella tana del coniglio dell'ufficiale dell'esercito Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell), in un arco temporale che va dagli anni '50 fino a mezzo secolo dopo, quando la Monarch è minacciata da ciò che Shaw sa. La drammatica saga - che abbraccia tre generazioni - rivela segreti sepolti e i modi in cui eventi epici e sconvolgenti possono riverberarsi nelle nostre vite". Qui potete leggere la nostra recensione della prima stagione.

Monarch: Legacy of Monsters è interpretata da Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski. Prodotto dalla Legendary Television, lo show è co-sviluppato e prodotto esecutivamente da Chris Black e Matt Fraction.