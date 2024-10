Monarch: Legacy of Monsters 2, Amber Midthunder nel cast dei nuovi episodi

Negli episodi di Monarch: Legacy of Monsters 2 ci sarà un nuovo arrivo nel cast: l'attrice Amber Midthunder avrà infatti un ruolo ricorrente.

Lo show targato Apple TV+ ha ottenuto il rinnovo per nuovi episodi nel mese di aprile e sono in fase di sviluppo anche vari spinoff per espandere il Monsterverse.

Il nuovo arrivo nel cast

I protagonisti della prima stagione di Monarch: Legacy of Monsters sono stati Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, John Goodman, Joe Tippett ed Elisa Lasowski.

Amber Midthunder avrà la parte di Isabel, descritta come una donna di affari intelligente e potente.

L'attrice è diventata famosa in tutto il mondo grazie al film Prey, appartenente alla saga di Predator, che è arrivato sugli schermi nel 2022. In precedenza Amber ha recitato anche in film come The Ice Road, Novocaine e Opus, e nelle serie Legion e Roswell: New Mexico.

La serie Monarch: Legacy of Monsters segue una giovane che scopre di avere un fratello e scopre che il loro padre non è morto come pensavano entrambi, rivelando inoltre l'esistenza di un'organizzazione segreta chiamata Monarch. Le loro indagini li portano a conoscere anche l'ex militare Lee Shaw (interpretato da Kurt Russell e Wyatt Russell nelle scene flashback).

La prima stagione si era conclusa con un cliffhanger e alcuni elementi che collegavano la storia con quella dei film.

La serie è stata co-creata da Chris Black e Matt Fraction, coinvolti anche come produttori esecutivi e showrunner della serie. Nel team della produzione ci sono inoltre Matt Shakman, Andrew Colville e Jen Rosking. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono invece produttori per conto di Toho Co., Ltd.