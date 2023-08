Momenti di trascurabile felicità stasera su Rai 2: trama e cast del film con Pif

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda Momenti di trascurabile felicità: trama e cast del film di Daniele Luchetti con Pif.

Stasera, 8 agosto 2023, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, va in onda Momenti di trascurabile felicità. La commedia è diretta da Daniele Luchetti ed interpretata da Pierluigi Diliberto, in arte Pif. La sceneggiatura è dello stesso regista e dello scrittore Francesco Piccolo. La colonna sonora è stata composta da Franco Piersanti. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Momenti di trascurabile felicità: Pif in una scena

Trama: Momenti di trascurabile felicità

Al centro della storia è la vita di Paolo, ingegnere di Palermo, con moglie e due figli, stralunato e un po' infantile, compagnone e amante del calcio che, per spezzare la monotonia di una routine tranquilla, ogni tanto si concede delle scappatelle e dei momenti di trasgressiva follia come quello di superare un incrocio in motorino nel momento in cui tutti i semafori sono rossi.

Momenti di trascurabile felicità: Pif in un momento del film

Un giorno però Paolo attraversa la strada nel momento sbagliato che gli è fatale: viene investito e si ritrova nell'aldilà dove gli viene data la possibilità di ritornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. In questo brevissimo tempo, scandito dall'angelo Renato Carpentieri che lo accompagna sulla terra, potrà riequilibrare conti con il suo passato, la sua bella e comprensiva moglie.

Momenti di trascurabile felicità: una scena di gruppo nel film

Curiosità

Momenti di trascurabile felicità è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 14 marzo 2019.

Il film è tratto da due piccoli libri di grande successo Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità dello scrittore Francesco Piccolo, co-sceneggiatore della pellicola.

I libri sono stati pubblicati nel 2010 e nel 2015 e sono diventati due bestseller, apprezzati per lo stile ironico e la rappresentazione delle piccole gioie della vita quotidiana.

Nomination ai David di Donatello: Candidatura per la migliore attrice protagonista a Thony

Momenti di trascurabile felicità: Pif durante una scena del film

Interpreti e personaggi

Momenti di trascurabile felicità: Pif in una scena del film

Recensione e trailer

La nostra recensione di Momenti di trascurabile felicità

Momenti di trascurabile felicità è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.1 su 10