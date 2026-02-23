La moglie di James Van Der Beek e il messaggio commovente per la famiglia di Eric Dane

Subito dopo la scomparsa della star di Grey's Anatomy, Kimberly Brook ha scritto un commovente pensiero rivolto principalmente a Rebecca Gayheart, ex-compagna di Dane e madre delle sue figlie

La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, ha voluto rendere omaggio a Eric Dane, l'attore di Grey's Anatomy scomparso otto giorni dopo il marito.

Dane è morto infatti lo scorso 19 febbraio all'età di 53 anni, 10 mesi dopo aver annunciato di essere affetto da SLA. Van Der Beek invece è morto l'11 febbraio precedente a soli 48 anni dopo aver combattuto contro un tumore al colon-retto.

James Van Der Beek, Kimberly Brooke, Rebecca Gayheart e Eric Dane a un evento

L'omaggio di Kimberly Brook alla famiglia di Eric Dane

Nelle sue storie su Instagram, Kimberly ha condiviso una foto di lei e James con Eric e la sua ex moglie Rebecca Gayheart a un gala nel 2013, scrivendo: "RIP Eric Dane. Ti vogliamo bene Rebecca Gayheart. Ci mancheranno le risate dei nostri ragazzi alle feste di Natale insieme".

James ed Eric sono entrambi emersi durante il periodo di massimo splendore per le serie millennial, e le loro famiglie erano molto unite, spesso viste sostenere l'annuale Chrysalis Butterfly Ball che aiuta "le persone a superare gli ostacoli sul loro percorso verso un'occupazione significativa".

James ha recitato nel ruolo del protagonista nella serie televisiva Dawson's Creek tra il 1998 e il 2004, mentre Eric è diventato uno dei personaggi preferiti dai fan nella serie soprannaturale Streghe nel 2003, prima di interpretare il dottor Mark Sloan, alias McSteamy, nella serie Grey's Anatomy della ABC.

Patrick Dempsey con Eric Dane nell'episodio 'Life During Wartime' della serie tv Grey's Anatomy

Il cordoglio del cast di Grey's Anatomy

Molti ex colleghi di Dane della serie hanno condiviso messaggi di cordoglio e tributi sui social esprimendo profonda tristezza e affetto per la sua figura. T.R. Knight, che interpretava George O'Malley, ha scritto che "la generosità, l'umorismo e il coraggio di Dane saranno sempre una guida e una luce per chi lo ha conosciuto", sottolineando l'amore che circondava l'attore.

Katherine Heigl ha condiviso una poesia per onorare la sua memoria, parlando della sua presenza preziosa e di quanto sia stata "grata di averlo nella sua vita". Altri ex membri del cast come Kim Raver e Kevin McKidd hanno ricordato il suo spirito gioioso e la sua capacità di far ridere chi gli stava accanto, mentre Sarah Drew e Chyler Leigh hanno pubblicato tributi e riflessioni sul suo impatto personale e professionale.

Eric Dane, primo piano dell'attore nel 2025

L'ultima intervista registrata prima di morire

Nell'ultima intervista rilasciata da Eric Dane e che verrà pubblicata postuma su Netflix all'interno della serie Famous Last Words, l'attore parla in modo molto aperto e toccante della sua vita, della sua battaglia contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e soprattutto del suo rapporto con la famiglia.

Registrata pochi mesi prima della sua morte, l'intervista è stata concepita in modo che venisse diffusa solo dopo la sua scomparsa ed è principalmente un messaggio rivolto alle sue due figlie, Billie e Georgia.