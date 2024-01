Modi, Johnny Depp sul set del film: 'Questa esperienza mi ha trasformato'

Johnny Depp è impegnato come regista del film Modi e dal set arrivano le prime foto del cast impegnato nelle riprese.

L'attore è tornato dietro la macchina da presa dopo aver diretto nel 1997 The Brave.

Di cosa parla Modi

Al centro della trama di Modi ci sarà la vita dell'artista italiano Amedeo Modigliani, di cui si racconteranno 48 ore ricche di eventi caotici ambientati a Parigi, durante la prima Guerra Mondiale. In fuga dalla polizia, l'artista si ritrova alle prese con il desiderio di concludere la sua carriera e andarsene dalla capitale francese. Un collezionista potrebbe però cambiare la sua vita.

Nel cast del progetto diretto da Johnny Depp ci sarà Al Pacino nel ruolo del collezionista Maurice Gangnat. Tra gli interpreti anche Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri e Sally Phillips.

Modi: Johnny Depp sul set del film

Modi: Johnny Depp sul set con il cast del film

Modi: Johnny Depp durante le riprese del film

Gene Wilder vs Johnny Depp vs Timothée Chalamet: chi è il miglior Willy Wonka al cinema?

Le parole della star

Johnny Depp ha dichiarato: "Intraprendere questo viaggio cinematografico come regista di Modi è stata un'esperienza incredibilmente soddisfacente e che mi ha trasformato. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine nei confronti dell'intero cast, della troupe e dei produttori per il loro impegno incrollabile e per la loro creativa. Ad Al, che ho richiesto per realizzare questo film, come potrei rifiutare di lavorare con Pacino? Un sincero ringraziamento per aver generosamente offerto il suo talento e impegno per realizzare questo progetto. Modi dimostra lo spirito collaborativo della realizzazione indipendente dei film e sono entusiasta nel presentare questa storia, unica e coinvolgente, al mondo".