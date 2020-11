Modern Love: Kit Harington sul set di Dublino per la serie Amazon Prime Video (FOTO)

Kit Harington torna sul set per la gioia di tutti i suoi fan, stavolta per la serie Modern Love, la cui seconda stagione sarà presto disponibile su Amazon Prime Video.

Una nuova stagione di Modern Love sarà disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video e anche stavolta molte star saranno protagoniste degli episodi, come Kit Harington che è stato recentemente avvistato sul set dello show a Dublino.

Come mostrano le foto diffuse sul web, l'attore de Il Trono di Spade Kit Harington torna sulle scene stavolta nella serie romantica Modern Love, che lo scorso anno ha appassionato milioni di utenti di Amazon Prime Video. Kit Harington, nelle nuove immagini, indossa un pesante cappotto blu con una sciarpa scozzese e sfoggia il suo nuovo look con i capelli corti.

Su Twitter, i fan di Kit Harington hanno subito gioito per la presenza della star nella seconda stagione di Modern Love, contenti di rivederlo finalmente in un altro ruolo. Nel frattempo, come tutti sappiamo, l'attore che ha interpretato Jon Snow ne Il Trono di Spade, aspetta il suo primo figlio dalla moglie Rose Leslie, conosciuta proprio sul set della famosa serie tv HBO. La coppia ha da poco festeggiato i due anni di matrimonio, lo scorso giugno, e sono più innamorati che mai ed entusiasti di questo nuovo arrivo nella loro famiglia.

Tornando a Modern Love, secondo la direttrice degli Amazon Studios Jennifer Salke, la serie esplora "l'amore nella sua moltitudine di forme, tra cui l'amore sessuale, romantico, familiare, platonico e di sé"

La prima stagione era basata sull'omonima rubrica del New York Times e seguiva otto diverse storie d'amore che si svolgevano a New York City. La trama della prossima stagione non è ancora stata rilasciata, ma probabilmente anche stavolta ogni episodio sarà una storia a sè e racconterà forme diverse di amore.