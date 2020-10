Sofia Vergara nuda su Instagram: le foto sexy dell'attrice di Modern Family (FOTO)

Sofia Vergara ha condiviso su Instagram alcune foto osé di se stessa, tra cui una che la ritrae nuda in una vasca da bagno. Gli scatti rappresentano il dietro le quinte di un servizio fotografico del 2015 realizzato per Vanity Fair.

Che Sofía Vergara rappresenti una delle attrici più sensuali ed amate del panorama seriale internazionale non è certo un mistero e nelle scorse ore è stata la stessa interprete di Modern Family a ricordarlo ai suoi numerosi followers su Instagram. La star 48enne, che nella pluriennale serie tv ha interpretato Gloria Delgado-Pritchett, ha pubblicato una serie di foto che risalgono al 2015 e che mostrano il dietro le quinte di un servizio fotografico realizzato per Vanity Fair, durante il quale ha anche posato nuda in una vasca da bagno con solo bolle che coprivano il suo corpo. In un'altra immagine, vediamo Vergara mentre indossa un body leopardato attillato con il suo parrucchiere Serge Normant che le sistema l'acconciatura. C'è poi uno scatto che mostra l'attrice nel momento in cui è protagonista di una "presa" in coppia con un modello, ed un altro in cui è sdraiata con un cagnolino sdraiato sulla sua schiena. Le immagini sono state scattate dall'iconica fotografa Annie Leibovitz.

Ricordiamo che Sofia Vergara è attualmente impegnata come giudice di America's Got Talent, show che le permette di guadagnare 10 milioni di dollari a stagione. Non a caso, Forbes ha riportato che Vergara è stata l'attrice più pagata al mondo quest'anno. Tra apparizioni sullo schermo e sponsors, l'attrice avrebbe guadagnato in totale 43 milioni di dollari. Ai tempi dell'undicesima ed ultima stagione di Modern Family, Vergara guadagnava 500mila dollari ad episodio (per un totale di 18 episodi).

Una volta, Vergara ha detto a Glam Belleza Latina: "Non mi vergogno di dire che amo fare soldi. Mi piacciono gli affari e la verità è che risparmio molto di più di quanto spendo. Investo. Pianifico per il futuro. Ho un occhio speciale per le opportunità e lavoro più duramente di quanto chiunque potrebbe aspettarsi. È divertente scioccare le persone con le mie idee inerenti al business. La maggior parte delle persone mi vede solo come Gloria".