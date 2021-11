Mobile Suit Gundam: il primo concept art del film live-action

La serie Mobile Suit: Gundam verrà adattata in un film live-action diretto da Jordan Vogt-Roberts e di cui online è stato condiviso il primo concept art. Nel progetto è infatti coinvolta la Industrial Light & Magic e l'immagine mostra i primi dettagli del progetto ideato per Netflix.

L'immagine del lungometraggio Mobile Suit: Gundam anticipa che aspetto avrà RX-78-2, in origine pilotato da Amuro della Federazione Terrestre nella guerra contro il Principato di Zeon.

La sceneggiatura del film sarà scritta da Brian K. Vaughan, conosciuto per il suo lavoro nel mondo dei fumetti e per aver lavorato a progetti come Ex Machina, Runaways e Paper Girls, collaborando con realtà come Marvel e Image, oltre ad aver avuto alcune esperienze nel team della serie Lost.

La serie anime originale da cui sarà tratto il film è ambientata nell'Universal Century, un'epoca in cui la crescita della popolazione umana ha portato le persone a emigrare in colonie nello spazio. Le persone che vivono lì lanciano però una guerra di indipendenza contro la Terra, e i protagonisti pilotano dei robot.