Mission: Impossible - Fallout, Tom Cruise ha scritto la battuta 'telefonata' di Alec Baldwin

Francesco Bellu

L'ultimo episodio di Mission:Impossible è caratterizzato da una serie di colpi di scena rocamboleschi e imprevedibili che hanno reso l'avventura di Ethan Hunt ancora più imprevedibile di quanto non lo sia già di suo. Ebbene ora si è scoperto che una delle scene clou di Mission:Impossible - Fallout riserva una sorpresa decisamente curiosa e ha a che fare con Tom Cruise e con il personaggio a cui presta il volto Alec Baldwin.

Da qui in avanti seguono degli spoiler per chi non ha ancora visto Mission: Impossible - Fallout. Alec Baldwin interpreta Hunley, il segretario della Impossible Mission Force che coordina Ethan Hunt durante le sue azioni, ed è arrivato nella saga interpretata da Tom Cruise nel 2015 con Mission: Impossible - Rogue Nation. In Fallout però Hunley viene ucciso all'improvviso da August Walker (Henry Cavill), il quale si rivela essere in realtà John Lark, il capo del gruppo terroristico degli Apostoli, ed è in combutta con Solomon Lane (Sean Harris). Nella scena si vede il segretario che, prima di esalare il suo ultimo respiro, da l'ordine ad Hunt di inseguire e fermare Walker con la parola "Vai". Ebbene ora si è scoperto, grazie al commento audio del film, che la battuta, scritta da Tom Cruise in persona, non è stata recitata sul set da Baldwin ma bensì registrata con un iPhone e inviata tempo dopo al regista Christopher McQuarrie per far sì che venisse inclusa nel montaggio finale. Infatti, se si guarda con attenzione la sequenza, Alec Baldwin non muove per niente le labbra.

Il motivo di questo escamotage è legato allo stato di salute dei due attori: Cruise era reduce dall'incidente in cui si era rotto una caviglia durante un complicato stunt, mentre Baldwin aveva appena subito un intervento chirurgico all'anca. Perciò ai due era stato vietato di fare movimenti sul set e stare a lungo in piedi. Questo non è l'unico aneddoto sul film che ha avuto una produzione un po' travagliata, basti pensare che all'inizio la sceneggiatura era praticamente abbozzata, con appena 33 pagine. Pertanto tutta la vicenda si è sviluppata in contemporanea con le riprese. Questo non ha però compromesso il successo del film, considerato da molti critici uno dei migliori della serie, con 791 milioni di incasso globale. Il più alto di tutti i Mission:Impossible.