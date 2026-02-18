Missione Shelter, lo scatenato film d'azione con Jason Statham da oggi al cinema

Jason Statham è il re del botteghino quando si parla d'azione. Eroe senza macchia e senza paura, il divo inglese macina scontri, inseguimenti, sparatorie e cazzotti film dopo film. Tutte cose che farà anche in Missione Shelter, il suo ultimo film che arriva oggi nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution.

Diretta da Ric Roman Waugh e ambientata su un'aspra isola scozzese, la nuova avventura mozzafiato ritrova Statham, nei panni di Mason, alla ricerca di quiete. Purtroppo si troverà a mettere a repentaglio la sua sicurezza per salvare una ragazza durante una tempesta. Questo gesto altruista lo costringerà a fare i conti col suo drammatico passato in un turbine di eventi catastrofici.

La trama principale di Missione Shelter

Bill Nighy e Jason Statham in una scena

Jason Statham è Mason, un uomo solitario che vive recluso su una remota isola scozzese. La sua vita cambia quando salva una giovane donna in pericolo, finita in mare a causa di una tempesta. Questo salvataggio scatena una pericolosa catena di eventi che costringerà Mason a lasciare il suo isolamento e ad affrontare il suo turbolento passato.

Tra azione, suspense e momenti di redenzione, il film racconta un viaggio di sopravvivenza fino all'ultimo respiro, con Jason Statham protagonista di un ruolo intenso e avvincente.

Scritto da Ward Parry e diretto Ric Roman Waugh, Missione Shelter è prodotto da Black Bear Pictures, Punch Palace Productions, CineMachine e Stampede Ventures.

Perché Jason Statham è il miglior "partner di ballo"

Parlando di Missione Shelter, il regista Ric Roman Vaughn ha sottolineato come Jason Statham rappresenti il cuore del film. "Questo è Jason Statham al suo meglio!", ha esclamato. "Vi dimostrerà ancora una volta che attore straordinario è. Offre una performance che vi lascerà a bocca aperta e vi conquisterà. È il pacchetto completo. Conosce la storia a menadito, è preparato e affronta il processo creativo in modo rispettoso, desideroso di alzare l'asticella. Non potreste chiedere un partner di ballo migliore"

Jason Statham impugna la pistola in un locale

Da consumato action man, Jason Statham conosce bene i segreti del cinema d'intrattenimento spettacolare e non esista a mettersi in gioco mettendo la sua esperienza al servizio del botteghino. Parlando delle acrobazie e degli stunt che ha dovuto sostenere, ha confessato alla BBC che "uno dei momenti più impegnativi del film è stata una sequenza di salvataggio in mare aperto che mi ha messo a dura prova fisicamente. È difficile far sembrare bello il lavoro sott'acqua e non è facile nuotare con indosso una giacca e stivali taglia 44".

Nonostante l'intensità delle acrobazie, Statham ha rassicurato i fan: ormai si è lasciato alle spalle ansie e nervosismi. "Non c'è più nulla di cui essere nervoso, lo faccio da troppi anni ormai" ha chiarito, aggiungendo che l'unica preoccupazione sul set è il "desiderio di fare qualcosa di buono e di farlo bene".