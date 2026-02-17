Missione Shelter e gli altri: la top 10 dei film action à la Jason Statham

Si fa presto a dire action movie, se dall'altra parte dello schermo c'è Jason Statham, un volto e un nome capace di fare genere a sé. Come dimostra in Missione Shelter, thriller d'azione diretto da Ric Roman Waugh e scritto da Ward Parry, in sala dal 19 febbraio con 01 Distribution.

L'ex mercenario interpreta Mason, un ex assassino che vive su una remota isola costiera, dove salva una ragazza durante una tempesta mortale. Quando Mason e la ragazza entrano in città, vengono inseguiti da misteriosi assassini. Insomma, il passato che torna a bussare per una storia di consapevolezza e redenzione.

Se amate il carisma di Jason Statham, prestandosi perfettamente all'azione, ridefinendo i confini del classico last action hero, ecco alcuni titoli che, in qualche modo, si legano a Missione Shelter. Come si dice, allacciate le cinture.

10. Safe (2012)

Al centro del film c'è il classico profilo dell'ex poliziotto, ora lottatore clandestino, Luke Wright (Jason Statham). L'uomo salva una bambina prodigio cinese braccata dalla criminalità (e dai poliziotti corrotti), in quanto custodisce un codice numerico preziosissimo. Inizia così una fuga senza tregua per le strade di New York, tra sparatorie e combattimenti corpo a corpo. Regia di Boaz Yakin. Perché vederlo? Un action teso e diretto, costruito attorno al fisico di Statham.

9. Operazione vendetta (2025)

Altro genere altro eroe per caso: un tranquillo crittografo della CIA, dopo che la moglie viene uccisa in un attentato terroristico, decide di vendicarsi personalmente quando l'Agenzia rifiuta di intervenire. Pur non essendo un agente sul campo, usa la sua intelligenza e le sue competenze tecniche per dare la caccia ai responsabili. Protagonista Rami Malek, affiancato da Laurence Fishburne e Rachel Brosnahan. Cast mica male per un action-thriller atipico che punta più sull'ingegno e sulla tensione psicologica, offrendo una variante interessante al classico revenge movie.

8. Homefront (2013)

Riecco Jason Statham, garanzia quando c'è da menare le mani. In Homefront interpreta Phil Broker, ex agente della DEA, che si trasferisce in una cittadina tranquilla per crescere la figlia, ma finisce nel mirino di un pericoloso trafficante di droga locale (James Franco). Anche qui il passato torna a bussare: Broker è costretto a tornare in azione per proteggere la sua famiglia. Ala sceneggiatura di Sylvester Stallone, nel cast troviamo anche Winona Ryder e Kate Bosworth. Un action ruvido, che come da tradizione unisce dinamiche familiari e violenza esplosiva.

7. The Beekeeper (2024)

Altra alternativa di genere, altra corsa per Statham nei panni di Adam Clay, solitario individuo che conduce una vita apparentemente tranquilla come apicoltore. Quando una truffa informatica distrugge la vita della sua vicina, si rivela essere un ex agente di un'organizzazione segreta chiamata "Beekeepers". Parte così una vendetta spietata contro un sistema corrotto. Diretto dall'esperto David Ayer, The Beekeeper non rinuncia ad essere brutale, con sequenze spettacolari e un protagonista inarrestabile che incarna la giustizia fai-da-te in chiave contemporanea.

6. A Working Man (2025)

Sodalizio solido quello tra Statham e Ayer, insieme per A Working Man, una sorta di derivato rispetto al precedente The Beekeeper. Un action classico nella struttura, che punta su combattimenti intensi e sull'archetipo dell'uomo comune con un passato pericoloso. La trama? Un ex militare delle forze speciali cerca di vivere una vita semplice come operaio edile, ma viene trascinato di nuovo nel mondo della violenza quando la figlia del suo capo viene rapita. Per salvarla, dovrà usare le sue vecchie abilità letali.

5. Atomica Bionda (2017)

Alziamo la temperatura action con David Leitch, che dirige Charliza Theron in Atomica Bionda. Elegante, stilizzato, centrato rispetto alle scene di combattimento, combattimento realistiche e coreografate magistralmente, con una protagonista che ha fatto. Ottimo lo spunto, che arriva da una graphic novel: durante la Guerra Fredda, l'agente dell'MI6 Lorraine Broughton viene inviata a Berlino per recuperare una lista di doppi agenti dopo l'omicidio di un collega. Tra spie, tradimenti e doppi giochi, la missione si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

4. The Equalizer (2014)

Robert McCall (Denzel Washington), ex agente delle operazioni speciali, vive una vita anonima a Boston finché decide di aiutare una giovane prostituta (Chloë Grace Moretz) contro la mafia russa. Questo gesto riattiva il suo passato violento e lo riporta in azione. Una trama in qualche modo classica, trasformata in materiale esplosivo da Antoine Fuqua. Una tensione che si costruisce scena dopo scena, rivendendo il concetto di vendetta in chiave pop. In qualche modo, una delle prove più inaspettate di Washington.

3. Jack Reacher (2012)

Se di action parliamo, non può certo mancare Tom Cruise. Il Top Gun del grande schermo diventa un ex investigatore militare, che indaga su un cecchino accusato di aver ucciso cinque persone apparentemente a caso. Dietro il caso si nasconde invece una complessa cospirazione. Diretto da Christopher McQuarrie (sì, lo stesso degli ultimi Mission: Impossible), Jack Reacher è un action movie solidissimo, adattando al meglio il materiale narrativo firmato da Lee Child nel 2005.

2. Taken (2008)

Azione, reazione e uomini comuni spinti oltre i loro limiti. Ecco l'altra certezza action, Liam Neeson. In Taken interpreta Bryan Mills, un ex agente della CIA, che deve salvare la figlia rapita a Parigi da un'organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani. Con tempo limitato e risorse minime, scatena una caccia all'uomo implacabile. In qualche modo, un action divenuto iconico che ha rilanciato il filone della vendetta.

1. Io sono nessuno (2021)

Chiudiamo i filone con un titolo imprevisto e delizioso, forte di un protagonista eccezionale come Bob Odenkirk. L'ex Saul Goodman diventa Hutch Mansell, un marito e padre apparentemente ordinario e quieto, costretto a far riemergere il suo oscuro passato quando reagisce a una rapina domestica, attirando l'attenzione di un potente boss russo. A firmare il film c'è Ilya Naishuller, mentre nel cast ci sono anche Connie Nielsen e Christopher Lloyd. Io sono nessuno, con tanto di sequel, mescola black humour e violenza, con scene di combattimento crude e dinamiche che trasformano un uomo qualunque in un anti-eroe micidiale. A cui voler bene.