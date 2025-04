Mission: Impossible – The Final Reckoning, il cast affronta il freddo glaciale per girare alcune scene

Il cast e la troupe di Mission: Impossible - The Final Reckoning hanno lavorato in situazioni davvero proibitive per girare alcune scene d'azione, ecco il nuovo video.

Mission: Impossible - The Final Rekoning, l'ottavo capitolo della saga di Ethan Hunt, verrà presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 14 maggio prima di arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Nell'attesa è stato ora condiviso un video in cui si mostra il cast e la troupe durante le riprese che si sono svolte a Svalbard, Norvegia.

Il nuovo video dietro le quinte

La breve featurette mostra i protagonisti di Mission: Impossible - The Final Reckoning mentre parlano delle difficoltà affrontate per realizzare alcune scene d'azione. Il lavoro sul set si è svolto in una location davvero spettacolare, ma con temperature che scendono al di sotto dello zero di molti gradi.

I protagonisti hanno quindi dovuto proteggersi dal vento glaciale mentre apprezzavano anche l'opportunità unica di lavorare circondati dalla natura dell'Artico.

L'ultimo capitolo della saga

La saga di M:I ha debuttato nel 1996 e l'ultimo capitolo è stato scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Tom Cruise, oltre a essere protagonista, è coinvolto anche come produttore in collaborazione con il filmmaker, Paramount Pictures e Skydance.

Alla fine del precedente capitolo della storia, Mission: Impossible - Dead Reckoning, distribuito nel 2023, Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Nel cast, oltre ovviamente al protagonista Tom Cruise, ci saranno inoltre Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett.