Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise appeso all'ala di un aereo in un nuovo video

Tom Cruise ha condiviso online un nuovo video di Mission: Impossible - The Final Reckoning che anticipa una delle scene d'azione più spettacolari.

Nel breve filmato pubblicato su Twitter si vede infatti Ethan Hunt mentre è aggrappato all'ala di un aereo in volo.

La nuova anticipazione

I fan del franchise di Mission: Impossible, che ha preso il via negli anni '90, dovranno attendere ancora qualche settimana prima di scoprire nuovi dettagli del film, che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2025.

L'ultima avventura dell'agente Ethan Hunt si preannuncia come una delle più memorabili e Tom Cruise ha già pubblicato vari contenuti legati alle sue nuove imprese sul set ad alto tasso di adrenalina.

Ecco il video tratto da Mission: Impossible - The Final Reckoning:

L'ultimo capitolo delle avventure di Ethan Hunt

L'ultimo capitolo del franchise action è stato scritto da Christopher McQuarrie ed Erik Jendresen. Tom Cruise, oltre a essere protagonista, è coinvolto anche come produttore in collaborazione con il filmmaker, Paramount Pictures e Skydance.

Alla fine del precedente capitolo della storia, Mission: Impossible - Dead Reckoning, distribuito nel 2023, Ethan sta cercando di impedire che un potente programma di intelligenza artificiale chiamato Entity provochi il caos nel mondo e cada nelle mani sbagliate.

Il film, secondo alcune recenti indiscrezioni, dovrebbe avere una durata di 171 minuti, ovvero 2 ore e 51 minuti. Per ora bisognerà attendere la conferma, probabilmente grazie alle informazioni diffuse dagli organizzatori del Festival di Cannes.

Nel cast ci saranno inoltre Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga e Angela Bassett.