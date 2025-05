Mission: Impossible - The Final Reckoning, prime reazioni parlano di un'"esaltante scarica di adrenalina"

Prime reazioni galvanizzate dall'elevatissimo tasso di adrenalina di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ottavo e ultimo capitolo della saga spy-action capitanata da Tom Cruise che verrà lanciato in anteprima al Festival di Cannes il 14 maggio per poi approdare nei cinema italiani a partire dal 22 maggio.

Le spettacolari scene d'azione interpretate da Tom Cruise, marchio di fabbrica del franchise, non sono certo passate inosservate e sono in molti a lodarne la fattura e le incredibili capacità del divo evergreen che anche stavolta ha interpretato personalmente le sue acrobazie. Al suo fianco un fidato cast che comprende Simon Pegg nel ruolo di Benji Dunn, Ving Rhames in quello di Luther Strickell, Vanessa Kirby nel ruolo di Alanna Mitsopolis, Hayley Atwell nei panni di Grace, Esai Morales nel ruolo del cattivo Gabriel, Shea Wigham nei panni di Jasper Briggs, Greg Tarzan Davis in quelli di Degas e Pom Klementieff nel ruolo dell'assassina Paris.

Ethan Hawke circondato dal suo team

Le reazioni della critica

La critica cinematografica Courtney Howard ha scritto su X: "Mission: Impossible - The Final Reckoning è fantastico! L'ho adorato. Un'esaltante scarica di adrenalina per la testa e il cuore, acrobazie immersive e maestose di altissimo livello. McQ, Tom Cruise e soci hanno creato un capolavoro: un film d'azione brillante e audace che non passerà mai di moda. Guardatelo GRANDE e RUMOROSO."

Il giornalista e membro del BAFTA Simon Thompson ha fatto eco all'entusiastica recensione di Howard, scrivendo sui social media: "Mission: Impossible - The Final Reckoning è un film brillante e tagliente, questo teso ottavo capitolo di uno dei franchise più esaltanti di tutti i tempi è un altro successo. Con scene da brivido, i blockbuster non possono essere migliori di questo. Cruise e McQuarrie sono perfetti!"

La fondatrice e caporedattrice di Offscreen Central, Kenzie Vanunu, ha elogiato Mission: Impossible - The Final Reckoning con una piccola precisazione: "Mission: Impossible - The Final Reckoning è uno spettacolo estivo con adrenalina a non finire e io che chiedo se Tom Cruise sta bene per tutto il film. Ci sono un po' troppi ingredienti (in ogni momento), ma è comunque una bella pagina di cinema!!"

Per Anthony Gagliardi: "#MissionImpossible - The Final Reckoning è il FILM D'AZIONE DELL'ESTATE! @TomCruise SFIDA OGNI PROBABILITÀ con un'azione MOZZAFIATO creata appositamente per @IMAX. Ogni acrobazia, ogni scena, ogni secondo è progettato per farvi impazzire, UN'ESPERIENZA DA BRIVIDI, e Cruise rimane il re dello spettacolo".

Meno entusiasta German Lussier, che commenta: "#MissionImpossible: The Final Reckoning è stranamente il capitolo meno avventuroso della saga. È lungo, ha una trama complessa, è ripetitivo, ma quando arrivano quelle scene... Oddio. Sono incredibili. Quindi sono piuttosto indeciso. Alti alti e bassi bassi".

Per un entusiasta Erik Davies, "il regista Chris McQuarrie e la star Tom Cruise portano davvero #MissionImpossible a un livello superiore con #TheFinalReckoning. Momenti d'azione assolutamente sorprendenti si uniscono a una storia avvincente con molti riferimenti ai precedenti film di Mission Impossible. È il film di Mission Impossible più grandioso, più selvaggio e più significativo di sempre. Due delle mie scene d'azione preferite di sempre di Mission Impossible sono in questo film: una è da horror e l'altra mi ha tolto il fiato. Ci sono anche molti spezzoni classici da film di spionaggio. Forse è anche il film con Cruise che corre di più in un capitolo di Mission Impossible fino ad oggi? Ce la mette tutta ed è sicuramente un bel momento. Quando ero bambino, mio ​​padre mi diceva che Tom Cruise è uno che dà il giusto valore al cinema. Sono sempre stato d'accordo con questo sentimento, e lo sono ancora dopo aver visto THE FINAL RECKONING".

Dopo sette episodi in 28 anni, l'ottavo capitolo di Mission: Impossible conclude l'iconico franchise di spionaggio con Tom Cruise (almeno per il momento). Ambientato due mesi dopo gli eventi di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno del 2023, il film segue la super spia Ethan Hunt mentre prosegue la sua missione per distruggere un'intelligenza artificiale onnipotente nota come "l'Entità" prima che cada nelle mani sbagliate.